Non c'è pace per il progetto Trinity di Volkswagen. Secondo quanto riportato dal quotidiano Handelsblatt, la Casa di Wolfsburg starebbe infatti "posticipando l'inizio della produzione" dell'ammiraglia/SUV conosciuto proprio come "Project Trinity", con ritardi che potrebbero protrarsi anche per diversi anni.

Si tratta di un nuovo rinvio nella strategia del brand, che inizialmente contava di lanciare il suo modello più importante nel 2026.

Appuntamento al 2032 (per ora)

Fino a poco tempo fa, il Project Trinity era considerato il fiore all'occhiello delle strategie dell'ex amministratore delegato Herbert Diess.

Un bozzetto del progetto Trinity

Inizialmente previsto per il 2026, il debutto è stato posticipato al 2028, poi al 2030, e secondo le ultime indiscrezioni, si parla addirittura del 2032. Il rinvio sarebbe stato deciso proprio da Blume, motivato dalla necessità di rivedere a fondo il lancio di nuove auto elettriche per ottimizzare gli investimenti e prevenire ulteriori problemi informatici che hanno finora ostacolato i processi di elettrificazione.

Un progetto senza fortuna

Originariamente concepita come una berlina di punta di tutta la gamma e dotata delle tecnologie più all'avanguardia della Casa, la Trinity è stata successivamente trasformata in un SUV compatto, segnando un cambio di direzione importante.

L'intero progetto era pensato per essere all'avanguardia non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche per quanto riguarda i processi produttivi. Per questo motivo, era stata prevista la costruzione di un nuovo stabilimento a Wolfsburg.

Tuttavia, una serie di problemi, tra cui le difficoltà informatiche della divisione Cariad, il rallentamento del mercato delle auto elettriche e una revisione complessiva delle strategie aziendali sotto la guida di Oliver Blume, hanno portato prima alla cancellazione del nuovo stabilimento Volkswagen (con lo spostamento della produzione della Trinity a Zwickau) e successivamente al rinvio del lancio del modello.