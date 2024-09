Pioggia di fondi per l’auto elettrica americana di Stellantis. Il gruppo italo-francese annuncia infatti un investimento da oltre 406 milioni di dollari (circa 368 milioni di euro) destinato a tre stabilimenti in Michigan, con gli obiettivi dichiarati di “realizzare i piani di elettrificazione” e supportare “la tecnologia multi-energia e la flessibilità produttiva” del costruttore.

Nell’annunciare l’iniezione di liquidità, Stellantis conferma poi il lancio imminente del Ram 1500 REV, primo pick-up leggero completamente elettrico del gruppo, che – presentato al Salone di New York 2023 – arriverà entro l’anno. Verrà prodotto nell’Assembly Plant a Sterling Heights (Shap) insieme alla versione 2025 del Ram 1500 Ramcharger con range extender. Alla fabbrica sono riservati 235,5 milioni di dollari (quasi 214 milioni di euro).

Autonomia fino a 800 km

Il veicolo vanta un telaio in acciaio ad alta resistenza realizzato con materiali che lo rendono leggero e, al tempo stesso, rigido e resistente. Raggiungerà un’autonomia di 560-800 chilometri, variabili in base agli accumulatori montati, con capacità di 168-229 kilowattora (kWh).

Stellantis Ram 1500 Ramcharger REV

Il pick-up è anche basato sulla nuova piattaforma STLA Frame, progettata per vetture elettriche full-size con telaio a longheroni (body-on-frame) e più larga al centro per integrare meglio il pacco batterie.

Proprio allo stabilimento produttivo dell’architettura, il Dundee Engine Plant (Dep), andranno 73 milioni di dollari (66 milioni di euro), che finanzieranno la riconversione per “l’assemblaggio, la saldatura e il test di portabatterie”, oltre alla lavorazione dei ponti anteriore e posteriore per la piattaforma STLA Large”, una delle architetture del gruppo per auto elettriche.

STLA Large, la piattaforma per auto elettriche Stellantis

C’è anche Jeep

“Ulteriori investimenti – è scritto in un comunicato – saranno effettuati per riconvertire lo stabilimento Warren Truck per la produzione di una futura Jeep® Wagoneer elettrificata, uno dei quattro modelli elettrici a marchio Jeep che saranno lanciati nel mondo entro la fine del 2025”. Si parla di 97,6 milioni di dollari (88,6 milioni di euro).

“Attrezzarci per realizzare il primo pick-up Ram elettrico e la versione con autonomia estesa in Michigan – commenta invece il ceo Carlos Tavares – rappresenta un importante momento di orgoglio per i nostri team. Con questi investimenti a supporto di Jeep e Ram, stiamo aggiungendo innovazioni alla nostra impronta produttiva in Michigan a supporto di un approccio multi-energia che è sempre più orientato alla domanda dei clienti”.

Obiettivo: zero emissioni

Il tutto si inserisce nel programma Dare Forward 2030, il maxi-piano di Stellantis da 50 miliardi di euro per vendere solo auto elettriche in Europa da fine decennio e azzerare tutte le emissioni di gas serra nel 2038, con forniture di batterie pari a 400 GWh.