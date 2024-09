Era solo questione di tempo, tutti sapevano che il sorpasso ci sarebbe stato. Il primo Paese in cui le auto elettriche in circolazione saranno più numerose delle auto a benzina sarà la Norvegia. Succederà a brevissimo o forse è addirittura già successo.

A dirlo è lo stesso Governo norvegese, che ha pubblicato un’analisi sul parco circolante realizzata in collaborazione con l’associazione dell’industria automobilistica del Paese scandinavo.

La transizione va oltre le aspettative

In Norvegia ormai si vendono praticamente solo auto elettriche. Ad agosto sono state il 94% del totale. Il Paese è sempre stato capofila nella mobilità a zero emissioni, potendo contare su una serie di condizioni (reddito, approvvigionamento energetico, densità di popolazione) che hanno permesso agli abitanti di sposare in massa l’uso dei veicoli a batterie già anni fa, quando altrove non si pensava ancora alla transizione in atto.

Addirittura, è andata oltre le aspettative. Aveva fissato infatti la fine del 2025 come termine entro il quale le auto termiche vendute sarebbero dovute essere meno del 10%. È accaduto con più di un anno di anticipo. E infatti, molti costruttori hanno deciso di interrompere la vendita di auto termiche, visti i numeri esigui che raggiungevano.

Ford F-150 Lightning debutta in Norvegia

Un’evidente differenza di ritmo

Secondo i dati pubblicati dal Governo, a fine agosto le auto elettriche in circolazione in Norvegia erano 751.450, mentre le auto a benzina erano invece 755.244. Però, considerando che ogni mese a Oslo e dintorni vengono vendute circa 10.000 BEV e poche centinaia di auto a benzina, è chiaro che settembre chiuderà con il sorpasso. Anzi, a conti fatti, il sorpasso dovrebbe essere avvenuto proprio oggi.

A breve ci sarà anche il sorpasso sulla somma di tutte le auto termiche (benzina e diesel). Si stima che accadrà entro 3 anni. Le auto a gasolio hanno vissuto un buon momento una decina di anni fa, ma dal 2017 perdono quote di mercato. In Norvegia il sorpasso delle sole auto diesel da parte delle elettriche dovrebbe avvenire entro fine anno.