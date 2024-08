I Paesi scandinavi sono tra i più "elettrificati" d'Europa. A descrivere bene la situazione sono i dati del sito Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), che parla del 91,9% di auto elettriche immatricolate a luglio 2024 in Norvegia.

Numeri in crescita addirittura rispetto a un anno fa, quando le BEV rappresentavano l'81,7% di tutte le vetture vendute nel Paese. Le auto con motore termico sono ormai una parte piccolissima dell'immatricolato, tanto che secondo OFV sono stati venduti appena 45 modelli non elettrificati.

La Suzuki Swift "domina"

Queste 45 "sopravvissute" sono perlopiù vetture disponibili esclusivamente con versioni non elettriche. È vero anche che a guidare questa mini classifica è la Suzuki Swift, con 10 unità immatricolate. Per il resto, troviamo sei Porsche 911, cinque Mazda MX-5, due BMW Serie 1, due BMW M2 e due ambulanze basate sulla Volvo XC90.

A completare il quadro ci sono modelli venduti in un singolo esemplare, come le Suzuki Ignis e Vitara e una Mazda CX-30.

Le auto ibride e ibride plug-in se la cavano in po' meglio, con una rappresentatività del 4,8%. Tuttavia, questa percentuale è in calo dal 14% dello scorso anno, anche perché il Governo norvegese ha rimosso da gennaio 2024 le agevolazioni fiscali per il possesso di questo tipo di vetture.

Il parco auto norvegese

Al 15 marzo scorso, i veicoli elettrici a batteria (BEV) rappresentavano il 24,3% dell'intero parco auto norvegese, che conta complessivamente 2,9 milioni di vetture, mentre le auto a benzina detenevano ancora una quota del 26,9%, secondo i dati forniti dall'amministrazione norvegese.

La situazione appare diversa se si guarda al numero di auto diesel, che restano circa 370.000 in tutto il Paese. Se il sorpasso sulle auto a benzina appare imminente, gli analisti stimano che potrebbero volerci ancora tre o quattro anni prima che le auto elettriche superino in numero quelle alimentate a gasolio.

Ingvild Kilen Roerholt, responsabile della ricerca sui trasporti presso il think tank Zero di Oslo, ha sottolineato che entro quest’anno i veicoli elettrici potrebbero sorpassare le auto a benzina in Norvegia, nonostante il Governo abbia rimosso già nel 2023 l’esenzione dall’Iva per le BEV con un costo superiore a 500.000 corone norvegesi (circa 42.000 euro).