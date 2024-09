In Cina ha la culla, in Giappone ha le radici e in Europa la definiremmo un’auto elettrica economica, in vendita a meno di 25.000 euro. Si chiama Mazda EZ-6 ed è una berlina a batterie sviluppata dal costruttore nipponico in joint venture con la cinese Changan.

Era stata presentata ad aprile al Salone di Pechino, insieme al concept del crossover termico Arata, ma ora apre ufficialmente le prevendite, con prezzi compresi fra 160.000 e 200.000 yuan, pari a 20.390-25.480 euro.

Le specifiche

Le versioni disponibili sono sette, di cui tre full electric (BEV, battery electric vehicles) e quattro ad autonomia estesa con motore a combustione (EREV, extended range electric vehicles). A proposito di autonomia, i numeri dichiarati (in ciclo CLTC) parlano di 480-600 km in base alle versioni, che diventano 1.301 km col propulsore termico.

Gli interni della Mazda EZ-6

La potenza è invece di 190 kW (258 CV) e i pacchi batterie arrivano a 56,1 o 68,8 kWh di capacità, mentre la velocità massima resta sempre limitata elettronicamente a 170 km/h. Il modello EREV conta anche un generatore ICE (internal combustion engine) da 1,5 litri abbinato a un motore elettrico da 160 kW (217,5 CV) e accumulatori al litio-ferro-fosfato (LFP).

Motore: 190 kW (258 CV)

Batterie: 56,1-68,8 kWh

Velocità max: 170 km/h

Autonomia: 480-600 km (1.301 km EREV)

Prezzi: 20.390-25.480 €

Attesa in Europa

Spostandoci negli interni dell’auto, scopriamo sedili in pelle o, nelle versioni migliori, in pelle scamosciata, sistema audio Sony a 14 altoparlanti, illuminazione ambientale a 64 colori, tetto panoramico in vetro e sedili anteriori zero-gravity, ovvero reclinabili fino a raggiungere una posizione piatta.

La Mazda EZ-6 è attesa in Europa entro fine anno, dove però farebbe i conti con varie voci di spesa aggiuntive, a cominciare dai nuovi dazi dell’Ue sulle importazioni di veicoli elettrici made in China.