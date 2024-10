Tesla si ferma a un passo (anzi, a un metro, parlando di auto) dal traguardo. Dovevano essere poco più di 463.000 le consegne di veicoli elettrici della Casa nel terzo trimestre del 2024 (luglio, agosto e settembre). O, almeno, queste erano le stime degli analisti alla vigilia della pubblicazione dei risultati.

Elon Musk e soci si fermano invece poco sotto la soglia prevista, precisamente a quota 462.890. Si tratta comunque di una crescita del 4% e del 19,7% rispetto al primo e al secondo trimestre dell’anno (+19.034 e +76.080 unità), col totale che arriva così a 1.293.656 vetture vendute.

Obiettivi lontani?

Siamo quindi lontani dall’obiettivo delle 2 milioni di consegne nel 2024: stando infatti ai numeri registrati finora, per raggiungere i target fissati il costruttore dovrebbe portare in strada altre 706.344 auto elettriche, ovvero 243.454 esemplari in più di oggi, pari al +52,6%.

Un’impresa non impossibile, visto che Tesla ci ha abituati a (quasi) tutto e che la Casa concentra buona parte delle consegne proprio nel periodo ottobre-dicembre, ma comunque molto difficile. Più probabile che il costruttore texano arrivi a 1,8 milioni di unità.

Tesla Model 3 e Tesla Model Y

I numeri

Venendo al dettaglio, locomotive di Tesla sono come sempre le Model 3 e Model Y, forti di 439.975 consegne, seguite da quelli che la Casa chiama “altri modelli”, riferendosi a Model X, Model S, Cybertruck e Semi, che registrano un totale di 22.915 vendite. Sono invece 469.796 i veicoli totali prodotti.

Terzo trimestre 2024 Produzione Consegne Model 3/Y 443.668 439.975 Altri modelli 26.128 22.915 Totale 469.796 462.890

I prossimi appuntamenti

Insieme alle quattro ruote, il costruttore consegna poi 6,9 GWh di prodotti per l’accumulo di energia. I prossimi appuntamenti sono ora fissati al 10 e al 23 ottobre, giorni in cui la Casa presenterà il Robotaxi e i risultati finanziari del trimestre appena chiuso.