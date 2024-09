Prima il Robotaxi e la nuova Model Y, poi la Model 2 e la nuova Roadster: in casa Tesla tutti sanno quali sono i prossimi veicoli elettrici in arrivo. Ma nessuno ha mai parlato di una nuova versione della Model 3, visto che la berlina elettrica è stata protagonista del restyling “Highland” solo un anno fa.

Eppure sembra corrispondere proprio all’identikit di una Model 3 la misteriosa auto elettrica avvistata sotto camuffamenti nei giorni scorsi nella Bay Area a San Francisco. Si tratta – fra l’altro – di un modello particolare, che pare presentarsi come una via di mezzo fra la vecchia e la nuova berlina.

Il video

A essere visibile è però un solo elemento, perché i camouflage nascondono bene tutta la carrozzeria della vettura. Restano ben evidenti solo i fari, allungati come i vecchi, ma “spigolosi” come i nuovi. A mostrare l’auto è un video pubblicato su Reddit dall’utente jacknv.

Le ipotesi

La domanda ora sorge spontanea: a cosa siamo di fronte? Possibile che Tesla stia davvero rinnovando ancora la Model 3 senza aver fatto trapelare alcuna indiscrezione oltre a questo filmato? Difficile, anche se c’è chi pensa che l’aggiornamento alla Model Y porterà la Casa a rivedere la berlina elettrica per renderla più simile al rinnovato fratello SUV.

Qualcun altro ipotizza invece che Elon Musk e soci abbiano avviato i test su strada dell’attesissima auto elettrica economica da 25.000 dollari: la Tesla Model 2, che – secondo alcune voci – farà parlare di sé il 10 ottobre, durante la presentazione del robotaxi, col quale condividerà la piattaforma.

La Casa sarà anche presente al Salone dell’Auto di Parigi, al via quattro giorni dopo l’evento sul veicolo elettrico a guida autonoma. Dando per scontata la presenza del Cybercab (come potrebbe chiamarsi il mezzo), vedremo anche la Model Y “Juniper” e questa strana e misteriosa Model 3?