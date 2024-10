Da un po' di tempo si parla poco della rete Supercharger di Tesla. Dopo l'apertura alle auto elettriche degli altri brand e le controverse vicende sui licenziamenti del team, è sembrato che la Casa si concentrasse su altro. Ma ora il costruttore pubblica un interessante post sui risultati del terzo trimestre. Ecco cosa ci dice.

La rete dei Tesla Supercharger ha registrato un'impennata nel terzo trimestre, dopo un Q2 deludente causato dai licenziamenti a sorpresa di aprile che hanno spinto l'intero settore a fare un passo indietro e ripensare profondamente il business.

Una crescita del 23% su base annua

Tesla, con un post su X, ha fatto sapere che, nel terzo trimestre del 2024, la divisione di ricarica ha aperto 2.800 nuovi punti nel mondo, con una crescita del 23% rispetto all'anno precedente. In confronto, nel secondo trimestre il team aveva registrato un calo del 31%.

L'ampliamento della rete non è ancora terminato e, anzi, da qui a fine anno Tesla prevede di proseguire con lo stesso tasso di crescita mostrato da giugno a settembre. Interessante che la quantità di energia consegnata è stata di 1,4 TWh (+27% su base annua) e che, secondo le stime, sono stati risparmiati più 150 milioni di galloni di benzina (570 milioni di litri) e più di 3 miliardi di libbre di CO2 (1,3 miliardi di kg).

Come è distribuita la rete nel mondo

Stando alle stime offerte dal sito web Supercharger.info, portale digitale che segue proprio l'andamento della rete di ricarica Tesla, alla fine di settembre questa era la situazione nelle varie aree del pianeta.

Nord America : 2.677 stazioni di ricarica attive (di cui 2.410 negli Stati Uniti)

: 2.677 stazioni di ricarica attive (di cui 2.410 negli Stati Uniti) Europa : 1.721 stazioni di ricarica attive (di cui 88 in Italia )

: 1.721 stazioni di ricarica attive (di cui 88 in ) Asia-Pacifico: 2.477 stazioni di ricarica attive (di cui 2.131 in Cina)

In totale nel mondo ci sono 6.683 stazione attive e altre 323 in costruzione. Inoltre, sempre stando a quello che dice Supercharger.info, Tesla ne ha messe in programma 1.128.