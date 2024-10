Panasonic annuncia nuove batterie agli ioni di litio che aumentano autonomia, potenza e velocità di ricarica dell'auto elettrica, con l'obiettivo di innescare una rivoluzione nel mondo delle zero emissioni. Ma cos'hanno di speciale questi accumulatori?

Prima di tutto, cambiano le dimensioni. Al posto delle tradizionali batterie 2170 (dove 21 sono i mm di diametro e 70 quelli in lunghezza), l'azienda giapponese passa alle 4680, come già fatto da Tesla.

Questione (non solo) di dimensioni

Grazie al nuovo formato, gli accumulatori possono immagazzinare fino a cinque volte più energia delle controparti 2170 e sono costruite con una sola cella. L'aumento del 500% non significa però che il veicolo sarà cinque volte più efficiente, ma che i costruttori potrebbero utilizzare molto meno materiale per ottenere autonomie simili. Il risultato sono auto elettriche più leggere (e quindi più veloci) e potenzialmente più efficienti.

Le celle 4680 sono l'ultima rivoluzione nel campo delle batterie per auto elettriche

Le celle 4680 di Panasonic sono anche in grado di gestire livelli di potenza istantanea più elevati, che significano sia una maggiore potenza alle ruote, sia una risposta migliore.

Costi inferiori

C'è poi la questione del costo. Le celle Panasonic 4680 saranno infatti più economiche, perché i produttori ne useranno meno per raggiungere l'autonomia desiderata.

Al momento, però, l'azienda non ha rivelato specifiche più dettagliate. Pare comunque che abbia riattrezzato il suo stabilimento da quasi 61.000 metri quadrati in Giappone per produrre esclusivamente le nuove batterie 4680. La piena operatività è prevista per marzo prossimo.