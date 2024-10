Prima la Renault 5, ora la Renault 4. Due auto tanto diverse, quanto simili con le quali la Losanga inaugura un nuovo corso della mobilità elettrica: quello basato sulla piattaforma AmpR Small realizzata dalla divisione Ampere della Casa francese, dedicata appunto alla mobilità a zero emissioni.

I due modelli hanno stessa tecnologia e pari potenze e prestazioni. Forse, addirittura, prezzi molto simili. Eppure non si accavalleranno in alcun modo, rivolgendosi a pubblici con esigenze diverse. Verdiamo perché, partendo dai punti in comune.

Una base condivisa

Renault 5 e Renault 4 hanno, come detto, la stessa piattaforma. Non solo. Almeno per ora adottano anche le stesse varianti di powertrain. Entrambe sono o saranno offerte con due diverse batterie, rispettivamente da 40 e 52 kWh, e in diversi livelli di potenza, da 122 e 150 CV. È vero che la R5 accoglierà più avanti una versione entry level (quella da 25.000 euro di prezzo di partenza), con motore depotenziato a 95 CV) che per la R4 non è ancora stata annunciata. Ma nulla esclude che, in futuro, anche la gamma della crossover presentata all’ultimo Salone di Parigi non si arricchisca di una variante equivalente.

Renault 5 E-Tech Renault Renault 4 E-Tech

Rimanendo sui punti in comune, basta accomodarsi al posto guida per notare la stessa impostazione della plancia e la condivisione della componentistica. Qui, però, le differenze si iniziano a notare. Un po' per diversa posizione di guida, più rialzata sulla R4, un po' per la maggiore visibilità data dalla forma della carrozzeria.

Poi, i sedili della prima sono più sagomati, mentre quelli della seconda più accoglienti. In generale, la sensazione è che sulla R5, berlina da città, il conducente sia un po’ più “avvolto”, mentre sulla R4, crossover pratica e versatile, si sia puntato più a una maggiore sensazione di spaziosità. Ecco, è proprio a questa voce che le due auto si differenziano profondamente.

Renault 5 E-Tech Renault Renault 4 E-Tech

Renault 5 Renault 4 Batteria 40 kWh/52 kWh 40 kWh/52 kWh Potenza max 122 CV/150 CV 122 CV/150 CV Autonomia max 410 km 400 km Ricarica 80 kW/110 kW 80 kW/110 kW 0-100 km/h <8" <8"5

La citycar e la tuttofare

Renault 5 e Renault 4 sono diverse nell’impostazione e nella filosofia costruttiva. La R5 è, a tutti gli effetti, un’utilitaria da città. Ha lunghezza inferiore ai 4 metri, altezza da terra di 14,8 cm, sbalzi ridotti al minimo. Ricalca l’idea della R5 che fu: compatta, agile, capace di muoversi con grande disinvoltura anche nel traffico della grande città.

Renault 5 E-Tech Renault Renault 4 E-Tech

La R4, invece, propone un concetto di mobilità elettrica quasi agli antipodi. Anch’essa è fedele alla sua progenitrice. Per questo aumenta nel passo e nella lunghezza (arriva a 4,14 metri), offre più spazio ai passeggeri posteriori e ha un bagagliaio più capiente (420 litri contro i 277 della R5). Non è impacciata nello stretto, anzi, ma grazie alle forme squadrate e all’altezza da terra che supera i 18 centimetri, non vede l’ora di lanciarsi su qualche strada di campagna, carica fino all’orlo.

Renault 5 Renault 4 Lunghezza 3,92 m 4,14 m Larghezza 1,81 m 1,80 m Altezza 1,50 m 1,57 m Passo 2,54 m 2,62 m Altezza da terra 14,8 cm 18,1 cm Bagagliaio 277 l 420 l Peso 1.456 kg 1.410 kg

Aspettando i prezzi

La Renault 5 è già in vendita. La Renault 4 diffonderà il listino ufficiale tra qualche settimana. C’è chi pensa che la seconda sarà più costosa della prima e c’è chi parla di due vetture non così diverse tra loro per posizionamento sul mercato.

La R5, per ora, parte da 32.900 euro, ma, come detto, arriverà in futuro in una più economica variante dal prezzo di 24.900 euro. La R4 resta, per ora, un grande punto interrogativo. Forse non sarà così economica, ma anche se i due modelli dovessero avere prezzi simili, non si pesteranno i piedi. Anzi, giocheranno proprio sulla loro complementarietà per portare Renault tra i big dell’elettrico.