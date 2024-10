Hyundai è sempre più decisa a contrastare i - rari - roghi alle auto elettriche. L'ultima invenzione è un sistema antincendio a getto d'acqua sviluppato dalla divisione Glovis, dedicata alla logistica dell'azienda.

Il sistema è pensato principalmente per domare le fiamme di veicoli caricati su navi da trasporto: uno scenario particolarmente insidioso, considerato che le auto sono spesso parcheggiate a pochi centimetri l'una dall'altra e che i natanti si trovano a centinaia di chilometri dalla costa.

Come funziona

Stando al Korea Economic Daily, l'EV Drill Lance di Hyundai - questo il suo nome - funziona così: i lavoratori sull'imbarcazione posizionano il dispositivo sotto la vettura a fuoco utilizzando la maniglia regolabile; poi il trapano in dotazione penetra nel sottoscocca e nel pacco batterie in due minuti e, una volta eseguita quest'operazione, l'acqua di un idrante viene spruzzata negli accumulatori. Alla fine, l'incendio si spegne in meno di 30 minuti.

Si tratta di un tempo decisamente inferiore alle diverse ore solitamente necessarie per "inzuppare" l'intero pacco batterie di un veicolo elettrico in fiamme e impedire che il rogo si propaghi. Non è però chiaro cosa succede se la perforazione dà il via a un altro incendio più piccolo di una batteria, dato che i pacchi agli ioni di litio non amano essere forati: è per questo che aziende come LG Chem e 24M stanno sviluppando tecnologie per bloccare la fuga termica.

Hyundai Glovis ha in programma di dotare 32 due navi da trasporto col nuovo sistema antincendio e, a seguire, le navi a noleggio.