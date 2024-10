Guidi un’auto (possibilmente elettrica) a marchio Hyundai o Kia e non ricordi dove hai parcheggiato? Nessun problema, perché il gruppo coreano è al lavoro con la connazionale Samsung per risolvere i tuoi problemi. Come? Migliorando la connettività fra smartphone e Software defined vehicles (SDV).

Ma di cosa parliamo di preciso? Un SDV è – come suggerisce il nome – un veicolo dove il software controlla e gestisce buona parte dei sistemi e delle funzioni, differenziandosi dai veicoli tradizionali perché questi hanno un “cuore” fatto da hardware.

Quello dei parcheggi è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare per spiegare le potenzialità di questa tecnologia. Attraverso la partnership con Samsung, Hyundai e Kia si stanno perciò “preparando per l’era degli SDV, prevedendo una serie di servizi a bordo dei veicoli” e “lavorando a un sistema di infotainment di nuova generazione e a un ecosistema di mobilità aperto”.

Cosa cambia coi SDV

“Questo sviluppo mira a fornire un ambiente interno incentrato sull’utente, migliorando la connettività del sistema di infotainment che sarà presentato nel 2026. Come risultato dell’accordo, Hyundai e Kia svilupperanno una tecnologia per collegare organicamente gli SDV e l’ecosistema degli smartphone utilizzando ‘SmartThings’ di Samsung Electronics. Integrandosi con la piattaforma globale dell’Internet of Things (IoT), le due aziende mirano ad arricchire le esperienze di mobilità dei clienti, collegando senza soluzione di continuità l’intero processo di utilizzo del veicolo agli smartphone e accelerando la transizione verso i veri SDV. Hyundai e Kia semplificheranno inoltre il processo di registrazione dei nuovi membri collegando gli account utente con Samsung Electronics. In futuro, intendono fornire servizi ottimizzati per lo stile di vita e i gusti dei clienti, come l’assistenza sanitaria, la cura degli animali domestici e degli interni dei veicoli, continuando a collaborare con Samsung Electronics per offrire nuove esperienze di mobilità”.

Hyundai La firma della partnership

Come ritrovare l’auto

Riguardo alla funzione di ricerca dell’auto, il gruppo fa sapere che introdurrà un servizio di verifica della posizione, “ampliato e perfezionato grazie all’integrazione con ‘SmartThings Find’, che offre un servizio di localizzazione globale dei veicoli”.