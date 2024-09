Venduta e conosciuta dalle nostre parti col nome di Inster, la piccola coreana Hyundai Casper si prepara a correre fuoristrada con la versione XRT. Il nuovo allestimento è stato avvistato in patria prima del debutto ufficiale sotto i classici camuffamenti per prove su strada e immortalato con un paio di foto pubblicate online.

I camouflage nascondono quasi tutta la vetturina, dal muso alla coda, lasciando scoperti solo una parte dei parafanghi e poco altro; segno forse che il vestito della variante off-road sarà abbastanza diverso dall’originale. Dalle immagini sembra infatti che solo frecce e fari rimangono uguali, mentre il paraurti anteriore verrebbe ridisegnato. Il tutto per sfoggiare uno stile più aggressivo.

Le specifiche

Presentata a fine giugno, la versione base della Hyundai Casper… pardon, Inster è un crossover da città lungo 3,82 metri, largo 1,61 m e alto 1,57 m, con un passo di 2,58 m. Monta un motore da 97 o 115 cavalli (CV) e pacchi batterie rispettivamente da 42 e 49 kWh; nel secondo caso l’autonomia dichiarata è di 355 km con una sola ricarica. La coppia è sempre di 147 Nm.

dimensioni: 3,82 x 1,61 x 1,57 m (passo di 2,58 m)

motore: 97 o 115 CV

batterie: 42 o 49 kWh

autonomia massima: 355 km

coppia: 147 Nm

ricarica 10-80%: 30 min

prezzo: < 25.000 €

Hyundai Inster Gli Inster

Il caricatore di bordo è da 11 kW e, in corrente continua, la potenza massima accettata è di 85 kW, per passare dal 10% all’80% della capacità degli accumulatori in circa 30 minuti. Non si conoscono i prezzi, però sappiamo che la Casa vuole rimanere sotto i 25.000 euro.