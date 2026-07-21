Nuovo hub Ewiva per camion elettrici: ricarica da 400 kW

Dopo Piacenza, anche Noceto entra nella rete italiana dedicata alla ricarica ad alta potenza per i camion elettrici. Ewiva ha inaugurato in provincia di Parma la sua seconda stazione progettata specificamente per gli e-truck, confermando l'Emilia-Romagna come uno dei territori chiave per lo sviluppo delle infrastrutture destinate al trasporto merci a zero emissioni.

Il nuovo hub sorge a Pontetaro, lungo via dei Bersaglieri, a pochi minuti dal casello di Parma Ovest dell'autostrada A15, una posizione strategica per i mezzi che percorrono le principali direttrici logistiche tra Nord e Sud Italia.

Ricarica fino a 400 kW per i camion elettrici

La stazione è stata progettata tenendo conto delle esigenze operative del trasporto pesante elettrico. L'impianto dispone complessivamente di otto punti di ricarica, suddivisi tra:

quattro colonnine HPC da 400 kW, dedicate ai camion elettrici;

quattro punti di ricarica da 300 kW, destinati alle auto e ai veicoli commerciali leggeri.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla configurazione dell'area. Il sito adotta, infatti, un layout drive-through che consente ai veicoli articolati di attraversare la stazione senza dover effettuare manovre complesse. Gli stalli arrivano fino a 20 m di lunghezza e 4 m di larghezza, mentre gli spazi di accesso e la segnaletica sono stati studiati per facilitare l'ingresso e l'uscita dei mezzi pesanti.

Emilia-Romagna sempre più strategica per gli e-truck

Con questa nuova apertura, Ewiva rafforza ulteriormente la propria presenza in Emilia-Romagna, una regione che rappresenta uno dei principali poli logistici italiani grazie alla posizione lungo gli assi autostradali che collegano il Nord con il Centro e il Sud del Paese.

Nella regione l'operatore conta ora 53 stazioni HPC, per un totale di 206 punti di ricarica, due delle quali sono espressamente dedicate ai camion elettrici: quella inaugurata nei mesi scorsi a Piacenza e il nuovo hub di Noceto.

i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Noceto, di Ewiva, del Gruppo Enel e di MAN Truck e Bus Italia S.p.A Foto di: Ewiva

Un'infrastruttura pensata per la crescita del trasporto elettrico

L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Noceto che ha concesso l'area destinata alla realizzazione dell'infrastruttura. Secondo l'amministrazione comunale, il progetto consente di valorizzare uno spazio pubblico poco utilizzato trasformandolo in un punto di riferimento nazionale per la ricarica dei mezzi pesanti elettrici, mantenendo comunque disponibili una ventina di posti auto.

La vicinanza al casello autostradale di Parma Ovest rappresenta uno degli elementi chiave dell'investimento, poiché permette agli autotrasportatori di effettuare la ricarica durante le soste lungo i principali corridoi logistici.

La rete Ewiva continua a crescere

L'apertura di Noceto rientra nel piano di espansione della rete di Ewiva, società del Gruppo Enel specializzata nella realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ad alta potenza.

A luglio 2026 la rete nazionale conta oltre 500 stazioni e più di 1.800 punti di ricarica, con potenze comprese tra 100 e 400 kW, distribuiti sia nei centri urbani sia lungo le principali arterie stradali e autostradali. L'obiettivo è supportare la diffusione della mobilità elettrica in tutti i segmenti, inclusi quelli più impegnativi come il trasporto pesante, che nei prossimi anni richiederà un numero crescente di hub ad alta potenza lungo i corridoi della logistica nazionale.