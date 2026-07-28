La nuova BMW M3 elettrica darà filo da torcere alla versione benzina

La BMW M3 elettrica, la prima della storia, sta per arrivare e nell'attesa la Casa ha pubblicato le prime foto delle M Concept Neue Klasse, prototipo che ne anticipa stile e contenuti tecnici. Basata sulla nuova i3, sarà affiancata anche da una più classica versione termica, mossa da un 3.0 6 cilindri in linea. E per lei la vita non sarà facile.

Intervistato da Autocar al Goodwood Festival of Speed 2026 Frank van Meel, responsabile della divisione M di BMW, ha dichiarato: "Ora stiamo combattendo contro noi stessi, perché con la M3 completamente elettrica stiamo attaccando il nostro prodotto più venduto, leader nel suo segmento".

Uno contro quattro

Due berline sportive molto simili nello stile (ispirato a quello della nuova i3) ma completamente differenti sottopelle. Una legata a uno schema classico, l'altra con 4 motori elettrici al suo servizio, così da alzare l'asticella sotto ogni aspetto. Non solo prestazioni quindi ma anche agilità e stabilità.

Fotogallery: BMW M Concept Neue Klasse 22 Fonte: BMW

Come sottolineato da van Meel "Non si tratta di avere ancora più potenza. Bisogna avere potenza sufficiente a ogni ruota della vettura e noi utilizziamo quattro motori elettrici, ma non li useremo mai tutti contemporaneamente." Una chiusura che lascia intendere anche la possibilità di avere la sola trazione posteriore. Con potenze ancora umane.

Se infatti la BMW Vision Driving Experience arriva a 1.000 CV la BMW M3 elettrica si accontenterà di una cavalleria meno forsennata, perché "gli automobilisti non hanno bisogno di 1.000 cavalli". Anche perché, come detto, il focus sarà sul piacere di guida e sul cervello elettronico Hearth of Joy.

"È incredibile quello che si può fare con questa tecnologia. Si può conferire maggiore agilità o stabilità all'auto. Si possono frenare le ruote interne, accelerare quelle esterne e uscire dalle curve in un modo completamente diverso. È una nuova era per la dinamica dei veicoli."

BMW M Concept New Class (luglio 2026) Foto Di: BMW BMW M Concept New Class (luglio 2026)

Ed ecco spiegata la concorrenza interna citata da Van Meel, convinto che le capacità della BMW M3 elettrica riusciranno anche a conquistare cuore e portafogli degli appassionati della M3 benzina.

"Ci potrebbero essere clienti che dicono di volere un motore a combustione perché ne apprezzano il suono, l'estetica o perché non possono ricaricarlo a casa. Va benissimo. Ma se siete appassionati di corse o di dinamica di guida, potreste dire che la versione elettrica è la migliore M3."