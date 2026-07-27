Hanno caricato una BMW iX3 per 15 minuti, ecco quanti km ha percorso

La nuovs BMW iX3 è una delle EV più riuscite attualmente in circolazione, con tempi di ricarica molto rapidi, una buona efficienza e tanta tecnologia a bordo. BMW ha messo in campo tutto il suo know-how per il primo modello della famiglia Neue Klasse, e finora i risultati sono stati evidenti.

Per verificarlo ancora meglio, il canale YouTube Out of Spec Roaming ha voluto capire quanto la nuova iX3 sia adatta ai lunghi viaggi, sottoponendola a quello che definisce la sfida del 10%. Il test è semplice nella sua impostazione, ma fornisce diversi dati utili, tra cui prestazioni di ricarica, autonomia reale ed efficienza.

Condizioni idealli

L’auto viene collegata a una colonnina DC ad alta potenza con la batteria al 10% di stato di carica, completamente precondizionata per ottenere il massimo della prestazione. Dopo appena 15 minuti di ricarica, la sessione viene interrotta e il veicolo parte in autostrada a velocità costante (120 km/h, in questo caso).

Il test termina quando il livello della batteria dell’EV torna al 10%, con l’obiettivo di simulare una sosta rapida in un viaggio reale. In questo caso specifico, la iX3 xDrive50 ha percorso 238 km con un’efficienza energetica media di 24,2 kWh/100 km.

Si tratta di un risultato valido, ma mostra anche che, se i proprietari della nuova BMW iX3 2026 sono disposti a fermarsi un po’ più a lungo alla ricarica, possono coprire distanze ancora maggiori tra una sosta e l’altra. Considerando che la batteria della iX3 50 ha una capacità di 108 kWh, una ricarica all’80% si tradurrebbe in un’autonomia reale di 327 km. Secondo BMW, il passaggio dal 10% all’80% richiede 21 minuti.

Una ricarica completa dovrebbe invece garantire 468 km in autostrada, un dato niente affatto trascurabile per un grande SUV familiare. Per confronto, l’autonomia stimata EPA della iX3 è di 698 km, ma quel valore deriva da un utilizzo misto tra andature elevate e più basse, mentre nel ciclo WLTP arriva a 805 km.

Quanto alla ricarica, le prestazioni della iX3 si sono rivelate impressionanti, con una potenza massima in ingresso che è salita subito a 407 kW, rimanendo sopra i 400 kW fino a circa il 20% di stato di carica. In seguito è scesa sotto questa soglia, toccando 360 kW al 30%, 250 kW al 40% e 200 kW al 50%.

Dopo 15 minuti di ricarica, l’auto era passata dal 10% al 65% di stato di carica, con una media di 257 kW nel corso della sessione.

Nel complesso, la BMW iX3 2026 si sta delineando come un modello molto equilibrato, e il suo arrivo non potrebbe essere più tempestivo per il mercato statunitense, che sembra perdere opzioni elettriche di giorno in giorno. Il SUV ha già ottenuto un notevole successo in Europa, dove ha superato le aspettative della Casa. Negli Stati Uniti, i preordini sono partiti di recente, con le prime consegne previste per la fine di settembre.