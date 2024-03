Attesa ormai da quasi 8 anni, arriva finalmente la Piattaforma unica nazionale (Pun) sui punti di ricarica per auto elettriche. Si tratta – per chi non lo sapesse o ricordasse – della mappa interattiva che mostra tutte le colonnine pubbliche in Italia, prevista nell’ormai lontano 2016 dal Pnire (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica).

Sono circa 32.000 (su oltre 42.000) i punti di ricarica attualmente visualizzabili sul portale, pubblicato sia su un sito ad hoc che su quelli del Mase (ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) e del Gse (Gestore dei servizi energetici). La Piattaforma verrà però aggiornata nei prossimi mesi per includere le colonnine mancanti. Vediamo intanto come funziona.

Mappa e Lista

Disponibile al link www.piattaformaunicanazionale.it/idr, la Pun è divisa in due sezioni: Mappa e Lista. La prima è quella che si trova di default collegandosi all’indirizzo web e mostra una piantina dell’Italia costellata di puntini blu.

Le colonnine di ricarica per auto elettriche a Roma e dintorni

Zoomando (parecchio, a essere sinceri), ognuno di questi si scorpora in più puntini verdi, rivelando le singole colonnine, comprese quelle sulle autostrade. Se si clicca sopra, si scoprono i dettagli su location (via/piazza, città, provincia e CAP, oltre alla dicitura “ITA”), orari di apertura, tipo di connettore, potenza, operatore e altre informazioni per l’utilizzo.

Alcuni Filtri della Pun

Presenti anche una barra di ricerca per indirizzo o luogo e dei Filtri per Tipologia di connettore (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, CHAdeMO, CC S1, CC S2 e Tesla), Potenza (in kW, da 0 a 450), CPO (A2A, Be Charge, Enel X Way, Ewiva, Free To X, Neogy), Stato (Attiva o Non attiva), Attivazione (con app, carta ecc), Regione, Provincia e Comune. L’altra sezione è invece quella della Lista, con l’elenco di tutte le location, con stesse barra di ricerca e Filtri.

Presto anche l’app

Bisogna fare però due specifiche: la Piattaforma – come anticipato – mostra oltre 32.000 punti di ricarica attivi o in manutenzione (indicati con le diciture rispettivamente di “Attiva” e “Non attiva”), ma mancano sia 10.500 infrastrutture installate e utilizzabili, sia altre 10.000 infrastrutture installate e non utilizzabili, perché – ad esempio – non collegate alla rete (per un totale di 50.678, secondo i dati di Motus-E aggiornati al 31 dicembre 2023).

Come fa sapere il Ministero, l’inserimento dei dati finirà il 26 luglio. A dicembre arriveranno invece l’app e l’interoperabilità in real-time con i Cpo.