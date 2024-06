La Ford Mustang Mach-E è il modello con cui la Casa dell’Ovale Blu ha debuttato nella nuova era dell’elettrificazione totale. La vettura, che ha avuto il compito di aprire la strada a una nuova strategia globale verso le zero emissioni, ha voluto proiettarsi al futuro facendo leva su un nome e un design che attingono appieno dalla tradizione del brand di Dearborn.

SUV, come ormai comanda il mercato, l’auto si ispira a uno degli modelli più iconici di Ford, quella Mustang che è diventata un vero simbolo della mobilità americana a livello planetario. La vettura è offerta con una gamma articolata e una serie di versioni che vogliono soddisfare le esigenze di diversi automobilisti che vogliono acquistare una vettura elettrica. Conosciamola meglio.

Ford Mustang Mach-E: piattaforma e dimensioni

La Ford Mustang Mach-E nasce sulla piattaforma Global Electrified 1 (spesso abbreviata con la sigla GE1). È stata progettata da un team di ingegneri formato proprio per dare vita a una vettura elettrica e che per questo, all’interno della Casa, era stato battezzato Team Edison.

Ford Mustang Mach-E Premium

La piattaforma deriva dalla C2, quella che ha debuttato sul mercato nel 2018 con la quarta generazione di Ford Focus e su cui nascono numerosi modelli sia a marchio Ford, sia a marchio Lincoln. La GE1, per ora utilizzata solo per la Mustang Mach-E, è riservata a sole vetture elettriche ed è studiata per ospitare batterie di diverse dimensioni e schemi di trazione a 2 o 4 ruote motrici (posteriori o integrali).

L’auto, nel suo complesso, ha una lunghezza di 4,71 metri. Si pone quindi come una sorta di rivale ideale della Model Y, la cui lunghezza differisce di soli 4 centimetri in più (4,75 m). Il SUV Ford è largo 1,81 metri e alto 1,63 e ha un generoso passo che sfiora i 3 metri. Questa misura consente di ospitare batterie particolarmente generose e di regalare agli occupanti un abitacolo spazioso.

Lunghezza : 4,71 metri

: 4,71 metri Larghezza : 1,81 metri

: 1,81 metri Altezza : 1,63 metri

: 1,63 metri Passo : 2,98 metri

: 2,98 metri Peso: 1.993 kg

Ford Mustang Mach-E: spazio a bordo

Riguardo agli interni, la Mustang Mach-E risulta comoda per cinque occupanti. Il pavimento piatto e un divano posteriore sagomato - ma senza imbottiture troppo “invadenti” - consente di viaggiare comodamente anche in cinque senza costringere chi siede dietro, in posizione centrale, a rinunce eccessive. Per tutti c’è spazio a sufficienza sia per la testa, sia per le gambe.

Il bagagliaio, poi, ha una capienza di 402 litri che, abbattendo i sedili, arriva a 1.420 litri. L’auto presenta un piano di carico ad altezza variabile che consente di creare una superficie senza scalini e di avere un ampio doppio fondo o, viceversa, di massimizzare il volume di tutto il comparto.

Sulla Mustang Mach-E è presente anche un ampio frunk: un vano di carico posizionato sotto il cofano anteriore che offre un’ulteriore volume di 100 litri. Risulta particolarmente utile per riporre i cavi di ricarica o per portare borse o piccole valigie.

Bagagliaio : 402/1.420 litri

: 402/1.420 litri Frunk: 100 litri

Ford Mustang Mach-E: software

La Mustang Mach-E è stata l’auto elettrica che ha portato al debutto il sistema Sync 4A di Ford: l’infotainment di ultima generazione che si comanda dal display verticale con tecnologia touch che occupa buona parte del tunnel centrale e che ha una diagonale di 15,5 pollici.

Sfrutta una tecnologia di connessione con il cloud che lo rende compatibile con gli aggiornamenti over-the-air, che consentono di aggiornare le mappe del navigatore e altre app presenti nel sistema e - eventualmente - di aggiungere servizi sono disponibili al momento dell’acquisto del veicolo.

Ford Mustang Mach-E: batteria e autonomia

Sin dall’esordio la Mustang Mach-E è stata offerta con 2 tagli di batteria e varie combinazioni di motori e potenze. In questo momento, in Italia, la gamma è stata razionalizzata su tre sole versioni. Le prime due (la “base” a trazione posteriore e la AWD), hanno accumulatore da 75,7 kWh (70 kW netti garantiti dalla presenza di 288 celle) e autonomie dichiarate rispettivamente di 470 e 428 km, con la seconda che perde qualcosa sia per il maggior peso dettato dall’adozione di due motori elettrici, sia per la maggiore potenza erogata (315 CV anziché 269 CV).

In alternativa, le versioni RWD e AWD possono essere acquistate con l’accumulatore da 98,8 kWh (sono 91 netti, grazie alla presenza di 375 celle). Hanno potenze specifiche - di 294 e 351 CV - e autonomie di 600 e 550 km. La Mustang Mach-E GT, invece, rappresenta quasi un modello a sé: ha batteria da 98,8 kWh, ma eroga la bellezza di 487 CV: promette un’autonomia di 490 km.

Versione Batteria Autonomia Standard Range 75,7 kWh (70 netti) Da 428 a 470 km Extended Range 98,8 kWh (91 netti) Da 490 a 600 km

Ford Mustang Mach-E: il frunk offre 100 litri di capacità di carico extra

Ford Mustang Mach-E: ricarica

La Ford Mustang Mach-E si può ricaricare sia in corrente alternata, sia in corrente continua. Per il primo caso, è dotata di caricatore di bordo da 11 kW.

In corrente continua, il SUV americano può accogliere energia a una potenza massima di 115 kW sulle Standard Range e di 150 kW sulle Extended Range. Questo significa che in 10 minuti di sosta alla colonnina si guadagnano dai 100 ai 120 km circa di autonomia.

Ford Mustang Mach-E: prezzi

In Italia la Ford Mustang Mach-E ha un prezzo di partenza di 60.150 euro. A quella cifra si acquista la versione a trazione posteriore in allestimento base Standard Range. Per la Standard Range AWD, che ha la stessa batteria, ma due motori elettrici e la trazione integrale, invece, si devono mettere in conto almeno 67.150 euro.

Passando alle Extended Range, i prezzi di partenza sono di 68.150 e 73.150 euro. Al top dell’offerta, come detto, si piazza la Mustang Mach-E GT che, oltre alla maggiore potenza, può vantare anche una batteria più grande. Costa 83.150 euro.