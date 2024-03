A poco tempo di distanza dall’introduzione sul mercato della terza generazione della Peugeot 3008, la Casa del Leone raddoppia svelando la nuova 5008, anch’essa protagonista di un deciso balzo verso il futuro.

Entrambi i SUV nascono sulla piattaforma Stellantis STLA Medium, che consente di avere (è una prima volta assoluta per i due modelli) anche versioni 100% elettriche. Ma com’è fatta, quindi, la Peugeot e-5008? Vediamolo nel dettaglio, in attesa di poterla toccare con mano.

Piattaforma e dimensioni

Della piattaforma abbiamo detto. La Peugeot e-5008, come tutto il resto della gamma del modello, che sarà offerto anche in varianti dotate di motore termico (saranno ibridi plug-in e mild hybrid) sfrutta la STLA Medium che la nuova Peugeot 3008 porta al debutto.

La piattaforma è la prima per questo segmento di mercato a essere stata progettata “electric first”. È divisa in tre parti. Quella anteriore può ospitare vari tipi di motore, dai benzina agli elettrici; quella centrale è di tipo skateboard ed è stata realizzata per ottimizzare la disposizione della batteria e delle componenti tipiche di una vettura a zero emissioni; quella posteriore può ospitare motori elettrici che saranno adottati sia su alcune versioni 100% elettriche sia su alcune ibride.

La Peugeot 5008 si presenta in versione 100% elettrica

La Peugeot e-5008 cresce parecchio rispetto al passato (+15 cm) e arriva a una lunghezza complessiva di 4,79 metri. L’auto è larga 1,89 metri e alta 1,69 m, con un passo che rispetto al passato cresce di 5 centimetri e tocca quota 2,89 metri.

Lunghezza : 4,76 metri

: 4,76 metri Larghezza : 1,89 metri

: 1,89 metri Altezza : 1,69 metri

: 1,69 metri Passo : 2,89 metri

: 2,89 metri Peso: n.d.

Spazio a bordo

Esteticamente riprende in quasi tutto la 3008, che evolve il design della Casa del Leone e lo proietta verso il futuro con dettagli inediti. A differenza della sorella minore, che adesso ha una coda “da coupé”, la 5008 mantiene il tetto alto anche nella parte posteriore e il lunotto più verticale. In questo modo guadagna parecchi centimetri ed è in grado di proporsi anche in configurazione sette posti.

Peugeot e-5008: abbattendo i sedili, il piano di carico è lungo 2 metri

Il vano posteriore è ampio e ben sfruttabile. Se si viaggia con tutti i sedili in posizione verticale, il vano ha una capienza di 259 litri. Se si abbatte la terza fila si arriva a 748 l e se si abbatte anche la seconda fila il volume tocca quota 1.815 litri. Così facendo, inoltre, si può sfruttare un piano di carico lungo 2 metri, per caricare comodamente anche oggetti molto ingombranti.

Sotto i sedili della terza fila, inoltre, ci sono altri 80 litri “nascosti” dove riporre oggetti che non possono essere visti dall’esterno. Non esiste, però, un vano di carico posizionato sotto il cofano anteriore, dove i progettisti hanno raccolto inverter e caricatore.

Bagagliaio : 259/748/1.815 litri

: 259/748/1.815 litri Frunk: n.d.

Software

La Peugeot e-5008, anche dentro l’abitacolo, propone soluzioni stilistiche e tecnologiche introdotte dalla Peugeot 3008. Per prima cosa, il nuovo i-Cockpit (si chiama Panoramic i-Cockpit) con schermo curvo da 21 pollici, poi, il nuovo sistema di infotainment con intelligenza artificiale e assistente basato su ChatGPT che ha anche funzioni dedicate alla guida in elettrico come, per esempio, la possibilità di pianificare i viaggi tenendo conto di autonomia e necessità di fermarsi a ricaricare (EV Planner).

Nell'abitacolo compare il Panoramic i-Cockpit da 21"

Il software è dotato di aggiornamenti over-the-air. Però, in remoto, si potrà intervenire solo sulla componente dedicata all’infotelematica mentre, per ora almeno, non si potranno modificare le logiche di funzionamento del powertrain e degli ADAS.

Batteria e autonomia

La gamma a zero emissioni della Peugeot 5008 si comporrà di tre modelli che saranno introdotti in autunno (quando ci sarà il lancio ufficiale della nuova generazione del modello) fino al 2025. Adotteranno due batterie, una da 73 kWh e una da 89 kWh.

I due pacchi batteria si differenzieranno principalmente per la presenza di celle con diverse altezze, ma avranno gli stessi ingombri per quanto riguarda la lunghezza e la larghezza. La batteria più piccola sarà riservata alla Peugeot e-5008 meno potente (213 CV) e garantirà un’autonomia di 500 km. La batteria più grande sarà offerta su una versione da 231 CV (con 660 km di autonomia) e su una versione più potente, da 322 CV, che grazie alla presenza di un motore elettrico da 109 CV al retrotreno avrà anche la trazione integrale.

e-5008 FWD 213 CV e-5008 FWD 231 CV e-5008 AWD 322 CV Batteria 73 kWh 89 kWh 89 kWh Autonomia 500 650 n.d. Potenza max 213 CV 231 CV 322 CV

Ricarica

La Peugeot e-5008 sarà offerta di serie con caricatore di bordo da 11 kW. In opzione si potrà scegliere quello da 22 kW, per ricariche in corrente alternata più veloci.

Il SUV Peugeot potrà ricaricarsi anche in corrente continua, con potenze fino a 160 kW. Così facendo sarà in grado di guadagnare circa 100 km di extra percorrenza in 10 minuti di sosta alla colonnina. Per passare dal 20% all’80% di carica impiegherà circa 30 minuti.

Prezzi

Attesa per l'autunno, la Peugeot 5008 non ha ancora reso noti i listini per l'Italia. Parlando di elettriche, considerando che la Peugeot e-3008 ha un prezzo di partenza di 49.700 euro, ci si deve immaginare un delta verso l'alto di qualche migliaio di euro, ma attendiamo informazioni ufficiali.