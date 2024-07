Il mondo delle spider 100% elettriche è ancora molto piccolo. Tesla, che per prima lo ha esplorato con l’ormai storica Roadster, continua a dire che presenterà la prossima generazione del modello, ma continua a rimandarla a tempo (ormai) indeterminato.

Però, c’è chi si ispira a Elon Musk e una Roadster elettrica l’ha fatta davvero. È MG, che anche per quanto riguarda il nome sembra aver voluto rendere una sorta di omaggio alla Casa americana. La MG Cyberster, in effetti, sembra aver sfruttato una sorta di acronimo tra Cybertruck e Roadster (appunto). Ma andando oltre sigle e nomenclature, vediamo come è fatta quest’auto che, al momento, sembra più unica che rara.

MG Cyberster: piattaforma e dimensioni

La MG Cyberster, presentata sottoforma di concept al Salone di Shanghai del 2021, è basata sulla Modular Scalable Platform di SAIC su cui nascono altri modelli del gruppo cinese a marchio MG come, per esempio, la MG4. La piattaforma, conosciuta anche come Nebula, farà da base a ben 16 modelli a zero emissioni che il gruppo di Shanghai metterà in commercio da qui al 2025 con vari brand di sua proprietà.

La MG Cyberster con apertura delle porte a forbice

La MG Cyberster sfrutta una versione di questa piattaforma con passo di 2,69 metri. L’auto, una due posti secchi con carrozzeria filante e capote in tela, ha una lunghezza complessiva di 4,53 metri, una larghezza di 1,91 metri e un’altezza di 1,33 metri. Per fare un paragone, ma solo a livello di ingombri, è praticamente identica a una Porsche 911.

Lunghezza : 4,53 metri

: 4,53 metri Larghezza : 1,91 metri

: 1,91 metri Altezza : 1,33 metri

: 1,33 metri Passo : 2,66 metri

: 2,66 metri Peso: 1.895 kg

MG Cyberster: spazio a bordo

Sportiva in tutto e per tutto, la MG Cyberster ha due posti secchi e un abitacolo piccolo, per quanto accogliente, completamente “driver oriented” al quale si accede – questa è una peculiarità mantenuta dalla concept di tre anni fa – attraverso portiere con apertura a forbice.

Per il resto, lo spazio a bordo è – per forza di cose – poco. C’è un vano posteriore da 249 litri, che è più che onesto per la categoria, e nient’altro. Ma quest’auto è stata pensata per regalare grande piacere di guida più che praticità.

Bagagliaio : 249 litri

: 249 litri Frunk: n.d.

MG Cyberster: software

Il sistema di infotainment della MG Cyberster sfrutta ben 3 display, tutti raccolti nella parte dietro al volante, con quello centrale da 10”25 e quelli laterali, un po’ inclinati e dotati di tecnologia touch, da 7”.

Comandano l’infotelematica, che è compatibile con gli aggiornamenti over-the-air, e mostrano tutte le informazioni di strumentazione, navigatore satellitare e quant’altro. L’auto ha anche un quarto monitor sul tunnel centrale, touch anch’esso. È posizionato in verticale e consente di gestire il climatizzatore, il riscaldamento dei sedili e altre funzioni secondarie.

La MG Cyberster concept presentata nel 2021

MG Cyberster: batteria e autonomia

La Cyberster monta una batteria agli ioni di litio con chimica al nichel manganese cobalto con capacità di 77 kWh. Questa base è comune alle due versioni disponibili a listino, quella a trazione posteriore e quella a trazione integrale. La prima scarica a terra 340 CV, mentre la seconda, che aggiunge un motore da 170 CV all’avantreno, arriva a 510 CV.

Cambiano le prestazioni, con scatti da 0 a 100 rispettivamente in 5”2 e in 3”2, e le autonomie dichiarate. La MG Cyberster RWD promette di percorrere fino a 500 km, mentre la versione AWD non supera i 443 km.

MG Cyberster: ricarica

La MG Cyberster può essere ricaricata in corrente alternata e in corrente continua. Nel primo caso ha un caricatore di bordo da 7 kW che richiede tempi lunghi per un pieno di elettroni. Nel secondo caso la sportiva cinese può ricevere energia con potenze fino ai 140 kW se attaccata a una colonnina ad alta potenza. Così facendo, per passare dal 10% all’80% si impiegano circa 26 minuti.

MG Cyberster RWD MG Cyberster AWD Batteria 77 kWh 77 kWh Ricarica in CC a 140 kW 26 minuti 26 minuti Trazione posteriore integrale Potenza max 340 CV 510 CV Autonomia 500 km 443 km

MG Cyberster: prezzi

Il listino della MG Cyberster non è ancora stato diramato. Almeno, non quello per l’Europa, dove il modello arriverà a fine anno.

Presentata durante il Goodwood Festival of Speed, l’auto è invece già in vendita nel Regno Unito, con prezzi di partenza rispettivamente di 56.000 e 61.000 sterline. Considerando le politiche adottate dalla Casa sugli altri modelli, si può ipotizzare che da noi la versione RWD possa arrivare a costare 66.000 euro, mentre quella AWD circa 72.500 euro.