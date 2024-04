Maserati lo ha detto tempo fa: ogni modello a listino sarà disponibile anche in una variante 100% elettrica contraddistinta dalla sigla Folgore. È toccato per prima alla Grecale, SUV medio della Casa del Tridente, e poi alla nuova GranTurismo. Naturale quindi che la variante a cielo aperto della bella sportiva a quattro posti subisse lo stesso destino.

Eccola, dunque, la Maserati GranCabrio Folgore, vettura che si inserisce in un segmento di mercato dove ci sono ancora poche (anzi, pochissime) rivali e che si propone di declinare in una versione a zero emissioni tutto il piacere di guidare questo tipo di auto.

Piattaforma e dimensioni

L’auto nasce sulla piattaforma elettrica progettata internamente dagli ingegneri di Maserati. Ha architettura a 800 volt e ospita una batteria che, a differenza di quanto accade sulla maggior parte delle auto elettriche, non è disposta come un grosso parallelepipedo sotto il pianale, ma è disposta sotto l’abitacolo con un’inedita forma a “T”.

Si tratta di una soluzione tecnica adottata anche da altre sportive a zero emissioni. È simile, tanto per citare un esempio illustre, a quanto mostrato dalla Rimac Nevera (e dalla derivata Pininarina Battista). Questa scelta ha una logica: serve a mantenere più in basso le sedute e occupare meglio lo spazio lasciato libero dal motore termico, chiaramente assente.

Andando oltre, la Maserati GranCabrio Folgore è lunga 4,96 metri, larga 1,96 e alta 1,37 (la sorella con tetto rigido si ferma a 1,35). Il passo è generoso e sfiora i 3 metri, attestandosi a 2,93. Per sopperire alla minor rigidità torsionale dettata dall’assenza del tetto (la capote resta rigorosamente in tela, con meccanismo di apertura che impiega 14” per completare il movimento) la GranCabrio, è stata rinforzata e ha guadagnato circa 80 kg, arrivando più o meno a 2.340 kg.

Lunghezza : 4,96 metri

: 4,96 metri Larghezza : 1,96 metri

: 1,96 metri Altezza : 1,37 metri

: 1,37 metri Passo : 2,93 metri

: 2,93 metri Peso: 2.340 kg

La capote in tela si ripone in un apposito vano dietro ai sedili posteriori

Spazio a bordo

Due porte e quattro posti, come ogni GT che si rispetti, la GranCabrio accoglie gli occupanti in un abitacolo dall’eleganza classica e l’impostazione premium. L’auto è molto comoda per chi siede davanti, mentre richiede qualche sacrificio a coloro che si accomodano sui sedili posteriori.

Un po’ deludente il bagagliaio. Non è mai una priorità in vetture di questa categoria, ma sulla GranCabrio Folgore si ferma a 172 litri se si viaggia con la capote chiusa e scende a 131 litri se si apre il tetto e si ripone la copertura nel vano posteriore. Non c’è nemmeno il frunk, ovvero il vano portaoggetti che si trova sotto il cofano anteriore.

Bagagliaio : 172 litri

: 172 litri Frunk: n.d.

L'abitacolo ha un'impostazione abbastanza classica

Software

A livello di infotainment la Maserati GranCabrio Folgore presenta lo stesso sistema multimediale della GranTurismo e della GranCabrio dotata di motore termico. Si tratta del Maserati Intelligent Assistant (Mia) che ha un touchscreen centrale da 12”3 pollici al di sotto del quale si trova un secondo display, da 8”8 dedicato a una serie di funzioni secondarie come, per esempio, quelle del climatizzatore.

L’infotainment ha comandi vocali evoluti e tutti i più recenti protocolli di connettività con dispositivi esterni come Apple CarPlay e Android Auto. C’è anche il servizio Maserati Connect che si interfaccia con l’app sviluppata dalla Casa per accedere ai vari servizi digitali legati alla ricarica (gestibile anche a distanza) o alla gestione della manutenzione programmata. Il software ha aggiornamenti OTA che consentono di intervenire da remoto senza andare in officina, ma questi non riguardano la gestione del powertrain.

Batteria e autonomia

Folgore di nome e (quasi) di fatto, la GranCabrio a zero emissioni è la più potente della gamma. Ha due motori elettrici al posteriore e un motore elettrico all’avantreno. Consentono all’auto di scaricare a terra la bellezza di 761 CV, che diventano 830 con la funzione MaxBoost, e una coppia di 1.350 Nm. Quanto basta per scattare da 0 a 100 km/h in 2”8 e per toccare una velocità massima di 290 km/h.

A livello di batterla, la Maserati GranCabrio Folgore monta un pacco da 92,5 kWh (83 sono quelli netti e utilizzabili). L’accumulatore garantisce percorrenze medie – calcolate secondo lo standard di omologazione WLTP – comprese tra i 419 e i 447 km, su percorsi misti.

Ricarica

Dotata di architettura a 800 volt, la Maserati GranCabrio Folgore, come la GranTurismo Folgore del resto, può essere ricaricata anche alle colonnine ultrafast. In corrente continua è compatibile con potenze fino a 270 kW, quanto basta per passare dal 20% all’80% in 18 minuti di sosta.

La sportiva del Tridente ha un caricatore di bordo che consente la ricarica in corrente alternata fino a 22 kW.

Prezzi

La Maserati GranCabrio Folgore è disponibile in un solo allestimento, che consente però una grande possibilità di personalizzazioni. Costa 210.700 euro. A conti fatti, a differenza di quanto accade sulla maggior parte dei modelli “normali” qui la versione elettrica costa meno di quella a benzina, che è spinta da un motore 3.0 V6 da 550 CV e che costa non meno di 235.800 euro.

Restando sul tema “Folgore”, la versione chiusa (GranTurismo) ha un prezzo di 202.000 euro.