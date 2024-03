Non c’è solo la Cina che corre sulle colonnine di ricarica ultrafast. In Portogallo la società i-charging ha appena presentato nuovi prodotti della famiglia Blueberry che possono arrivare addirittura a 900 kW di potenza. Sempre che la rete elettrica a cui sono collegati lo consenta.

Le colonnine riescono a raggiungere tali valori di potenza sfruttando una particolare struttura basata su un numero variabile di moduli da 50 kW montati in serie. Facendo i calcoli, si può arrivare ad averne 18 insieme. Ma facciamo un passo indietro.

Due nuove colonnine ultrafast

i-charging ha presentato due prodotti innovativi: la Blueberry Plus e la Blueberry Cluster, entrambi dotati di tecnologia plug & charge.

La prima consente di caricare 2 auto elettriche alla volta, lavorando in parallelo e condividendo la potenza in modo dinamico, in base alle richieste delle singole vetture attaccate. La seconda, invece, può ricaricare addirittura fino a 4 veicoli elettrici contemporaneamente. Ed è per questo che può arrivare a 900 kW di potenza complessiva.

Le colonnine ultrafast di i-charging con touchscreen da 32"

i-charging, facendo riferimento al mercato tedesco e alla sua rete elettrica fa un esempio concreto: "In Germania una colonnina come la Blueberry Cluster può arrivare a 800 kW di potenza. Questo le permette di ricaricare fino a 4 vetture con una potenza di 200 kW per ciascuna di esse”. Allo stesso tempo, se alla Blueberry Cluster è attaccato un numero inferiore di auto, si può arrivare ad avere fino a 500 kW per un singolo punto di ricarica.

Tutte con touchscreen

“Noi di i-chargeing ci impegniamo a spingerci oltre i confini della tecnologia di ricarica dei veicoli elettrici per fornire ai nostri clienti le soluzioni più avanzate – ha dichiarato Pedro Moreira da Silva, ceo della società con sede a Porto –. Anticipando le esigenze del mercato e ampliando i confini dell’innovazione, continuiamo a rafforzare il nostro impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia che ridefiniscono l’esperienza di ricarica dei veicoli elettrici. La spinta del Blueberry da 900 kW dimostra il nostro impegno nella nostra missione di rendere la ricarica dei veicoli elettrici più veloce, più conveniente e più accessibile che mai”.

i-charging, nata nel 2019, è sempre stata impegnata nella realizzazione di colonnine di ricarica ad alta potenza e già nel 2020 ha presentato un caricatore da 600 kW. Su tutti i suoi prodotti l’azienda monta un touchscreen da 32” che non solo serve da interfaccia per le operazioni di ricarica e per il monitoraggio dello stato di funzionamento in tempo reale, ma può anche proiettare spot pubblicitari.