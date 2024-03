Dopo mesi di trattative, le giapponesi Subaru e Panasonic firmano un accordo sulla fornitura di batterie cilindriche agli ioni di litio per auto elettriche della Casa. Che, così, spinge finalmente sulle zero emissioni in strada.

I contatti erano partiti a luglio 2023, quando il Costruttore nipponico si era interessato agli accumulatori di tipo 4680 dell'azienda, al lancio fra aprile e settembre di quest'anno.

Gli obiettivi erano (e rimangono) probabilmente quelli di aumentare la densità energetica delle batterie, ridurre i costi di produzione e differenziare l'offerta, visto che l'unico modello full electric di Subaru (la Solterra) monta le celle prismatiche da 72,8 kWh della cinese CATL.

Subaru Solterra: l'esterno

I piani di Subaru

Mancano però diversi dettagli sulla partnership, che "veranno comunicati al momento opportuno". Sta comunque di fatto che la Casa accelera la sua strategia sull'auto elettrica, presentata a ottobre scorso con l'annuncio di otto modelli full electric in arrivo entro il 2028 e l'elettrificazione del 50% delle vendite entro il 2030. In sintesi: