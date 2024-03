BYD non ha mai fatto segreto di voler diventare il primo Costruttore al mondo di auto elettriche. Ci sta riuscendo puntando principalmente su una vasta gamma di modelli e su una politica dei prezzi aggressiva.

Ecco, in questo senso, ha appena annunciato una nuova versione della sua berlina Seal, che da molti è considerata una sorta di anti Tesla Model 3, con un prezzo di 179.800 yuan che, al cambio, equivalgono a poco meno di 23.000 euro. Vediamola meglio.

Autonomia oltre i 500 km

L’auto in questione si chiama Seal Honor Edition ed è stata presentata dalla Casa sul proprio account ufficiale Weibo. Il prezzo della Honor Edition è stato ulteriormente abbassato rispetto al precedente modello d’attacco e ora si trova abbondantemente al di sotto della soglia psicologica dei 25.000 euro, oltre la quale molti Costruttori stanno cercando di scendere.

La Seal Honor Edition è offerta in 5 allestimenti diversi, ma la versione meno costosa Elite, che come tutte le altre nasce sulla piattaforma 3.0, monta un pacco batteria da 61,4 kWh che la stessa BYD costruisce: è la famosa Blade Battery.

Garantisce un’autonomia di circa 550 km, almeno stando ai valori omologati secondo il ciclo cinese CLTC (in Italia la Seal è venduta solo con il taglio di batteria più grande, da 82,5 kWh, e ha autonomie di 520 o 570 km in base al fatto che si scelga la trazione posteriore o integrale).

Una politica super aggressiva

Oltre al taglio dei listini, che sono scesi di oltre il 5%, BYD vuole conquistare nuovi clienti con condizioni d’acquisto vantaggiose. Per questo offre a chi acquista una delle sue vetture un finanziamento a tasso 0 per tre anni, una wallbox gratuita (installazione inclusa) e il servizio cloud per 2 anni con 5 GB di dati al mese.

La BYD Seal “low-cost” è solo l’ultima della Casa a proporsi con un listino vantaggioso. A inizio marzo BYD aveva già lanciato la Dolphin Honor Edition, con un prezzo di partenza di soli 99.800 yuan (circa 12.700 euro), e la Atto 3 Honor Edition (119.800 yuan/15.300 euro). A questo si aggiunge l’elettrica più economica a listino, la Seagull (in alcuni mercati è conosciuta come Dolphin Mini) che costa 69.800 yuan (8.920 euro).