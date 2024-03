Il SUV Mustang Mach-E e il pick-up F-150 Lightning. Sono solo due, al momento, le auto elettriche che figurano nel listino americano di Ford. Ma le cose potrebbero presto cambiare. A rilasciare nuove informazioni sulla futura offerta dell'Ovale Blu è il direttore finanziario John Lawler, apparso alla stampa durante il Bank of America Securities Automotive Summit.

Il responsabile delle casse aziendali parla soprattutto della piattaforma dove sorgeranno le attese auto elettriche economiche della Casa, descritta come flessibile e spaziosa. Tanto che una vettura a batteria dalle dimensioni dell'Escape garantirebbe le stesse comodità dell'Explorer.

Piccola fuori, grande dentro

Questo, ovviamente, non significa che Ford lavori davvero a un'Escape EV, ma è un indizio sui progetti che bollono in pentola a Detroit. Tra l'altro, il Costruttore è fresco di lancio europeo dell'Explorer EV, veicolo elettrico basato sull'architettura MEB di Volkswagen: una soluzione tampone in attesa di una piattaforma fatta in casa.

Altro punto di forza dell'architettura sarà - come anticipato - la flessibilità. Lawler spiega che la piattaforma conterà "diversi cappelli a cilindro" per fare da base a modelli con stili diversi.

"La cosa più bella dei veicoli elettrici - le sue parole - è che, se si considera il design, si possono avere le dimensioni esterne dell'Escape e quelle interne dell'Explorer, perché non ci sono le limitazioni del pacchetto anteriore".

SUV o pick-up?

L'obiettivo di Ford è accontentare tutti i tipi di automobilisti, possibilmente con una vettura piccola, che richiede meno batterie e meno spese. "Potrebbe essere un SUV, un pick-up o un furgone. Potrebbe essere un sacco di cose diverse", conclude Lawler, confermando indirettamente le indiscrezioni dei giorni scorsi.