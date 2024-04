Al Salone di Ginevra 2024 (GIMS) Renault ha svelato alcuni interessanti concept di veicoli ricreativi, basati nel design sulla nuova Renault 5 elettrica e realizzati grazie alla collaborazione con cinque startup francesi.

L'intero progetto è stato denominato "5 Movements" e ha come obiettivo quello di permettere la mobilità su tutti i tipi di terreno: acqua, neve, asfalto e fuori strada. Vediamo tutti i prototipi e come potrebbero essere applicati alla realtà in futuro.

Searacer

Il primo dei concept di Renault si chiama Searacer ed è stato sviluppato in collaborazione con Flavien Neyertz, ceo della startup francese Searider. Si tratta di una moto d'acqua elettrica (PWC), la prima del suo genere a essere realizzata in Francia e progettata specificamente per l'uso negli sport acquatici.

Renault Searacer

A livello meccanico è dotata di un motore elettrico ad alta densità e, sebbene le specifiche non siano ancora state rivelate, Renault afferma che è abbastanza potente da impressionare anche gli amanti dell'adrenalina. Durante la presentazione ha vinto un A'Design Award e il sigillo di approvazione del campione del mondo di MotoGP, Fabio Quartararo.

Moonbike

Passando dall'acqua alla terraferma, Renault ha collaborato con Nicolas Muron, ceo e fondatore di MoonBikes, per realizzate l'omonima Moonbike, ovvero il secondo prototipo di questa rassegna.

Renault Moonbike

Si tratta di una una motoslitta compatta, in grado di arrampicarsi o correre fino a 40 km/h sulla neve grazie a un cingolo posteriore e a uno sci anteriore. Con il suo design senza cinghia di trasmissione o catena, la Moonbike richiede poca manutenzione, proponendosi come un'opzione affidabile per la mobilità invernale.

Evol BMX

Il terzo concept si chiama Evol BMX ed è stato ideato in collaborazione con Olivier Le Quellec, fondatore di Evol Bike. Come suggerisce il nome, si tratta di una bicicletta BMX elettrica disegnata dall'architetto Vincent Coste.

Renault Evol BMX

Alimentata da un motore da 500 Watt, può raggiungere una velocità massima di 45 km/h e si propone come il mezzo ideale per andare da casa al lavoro e per fare anche alcuni salti acrobatici.

Reverso Sailing Dinghy

Il quarto prototipo è dedicato al mare e si chiama Reverso Sailing Dinghy. Si tratta di una piccola barca a vela in stile "dinghy" realizzata in collaborazione con Antoine Simon di Reverso e con dimensioni di 3,4 metri per 1,45 metri. Può essere smontata in quattro parti indipendenti per facilitarne lo stoccaggio e il trasporto e non è dotata di alcun motore elettrico.

Renault Reverso

Plume Foil

L'ultimo prototipo di questa rassegna si chiama Plume Foil ed è stato ideato con il designer Etienne Monbereau. Questo eFoil è una specie di tavola da surf che, però, può essere cavalcata anche senza vento o onde.

Renault Plume Foil

Per muoversi, infatti, utilizza un potente motore elettrico che può spingerla fino a 35 km/h grazie, soprattutto, al peso inferiore ai 30 kg che la rendono anche trasportabile senza particolari problemi.

Non è chiaro se tutti questi concept diventeranno prima o poi di serie e acquistabili. Quel che è certo è che si tratta di esercizi di stile molto interessanti che potrebbero avere concretamente un futuro.