La cinese Yadea, a Eicma 2023, ha tolto i veli dalla Kemper, una moto naked elettrica che si è presentata come il modello più performante della sua gamma, almeno fino a oggi.

A distanza di alcuni mesi, utilizzando la stessa piattaforma, il brand cinese presenta oggi una versione ancora più sportiva, chiamata Kemper Rc. Come si può vedere nell'immagine in copertina, si tratta di una sportiva completamente carenata dallo stile futuristico. Scopriamola.

Una sportiva elettrica

La Yadea Kemper Rc è una sportiva dalle linee spigolose, con una colorazione fluo e il forcellone posteriore monobraccio. Sotto la sua pelle si nasconde una meccanica di rilievo, con sospensioni Kyb e un impianto frenante a doppio disco realizzato da Brembo.

Il cuore della moto, invece, è un motore elettrico con una potenza di picco di 40 kW (circa 54 CV) e una potenza continua di 23 kW (ovvero 31 CV), numeri che, quando e se arriverà in via ufficiale, la renderanno guidabile in Italia anche con patente A2.

Yadea Kemper RC

Molto veloce, in tutto

Ma cosa significano questi numeri nel mondo reale? I motori elettrici sono noti per la loro coppia istantanea e la Kemper RC ne ha dunque da vendere. Yadea, infatti, dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e una velocità massima di circa 160 km/h. Si potrebbe dire che le sue prestazioni sono simili a quelle della Kawasaki Ninja 500, almeno sulla carta.

Quando arriva il momento di ricaricare la batteria (in grado di garantire un'autonomia non meglio specificata), secondo il produttore il tutto può essere completato in un tempo di soli 10 minuti (partendo dall'80%), dato che la batteria è costituita da un'unità da 6,4 kWh.

Oltre ad alimentare il motore elettrico, la batteria è anche responsabile di tutti gli aiuti elettronici al pilota della moto. L'Abs e il controllo di trazione sono di serie, ma Yadea ha scelto di dotare questa sportiva del'intero pacchetto "premium" con un display Tft a colori, connettività per smartphone e persino una dashcam integrata montata sulla parte anteriore. I prezzi non sono ancora stati comunicati.