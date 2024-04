Con la GranCabrio Folgore, Maserati debutta in una nicchia di mercato inedita per il brand: quello delle spider ad alte prestazioni e a zero emissioni. Si tratta di una categoria di auto che conta ancora pochissimi modelli, ma che dovrebbe popolarsi da qui a qualche anno.

La stessa Maserati, con la MC20 Cielo Folgore (che ancora non è a listino), raddoppierà l’offerta. Ma oltre al brand del Tridente, altre Case si cimenteranno con questo tipo di auto che, per quanto sia destinata a fare pochi numeri, può contribuire in modo determinante a trasferire concetti come piacere di guida ed emozioni forti a quello di powetrain a batteria.

La gamma “aperta” di Maserati

Partiamo dalla Maserati GranCabrio Folgore. Tecnicamente, deriva strettamente dalla sorella con carrozzeria chiusa, quella GranTurismo Folgore che è già regolarmente in vendita. Due porte, quattro posti, come si conviene al modello, l’auto ha capote in tela che si apre in 14” e, a differenza della coupé, ha una serie di accorgimenti che mirano a offrire il massimo comfort quando si guida con il cielo sopra la testa.

Maserati GranCabrio Folgore 2024

Andando oltre la tecnica, che approfondiremo a breve con un “Raggi X” dedicato, la Maserati GranCabrio Folgore vuole coniugare la guida a zero emissioni con le sensazioni tipiche di una gran turismo decappottabile. Diverso sarà il concetto dietro alla Maserati MC20 Cielo Folgore, che invece ha indole e prestazioni da supercar pura. Ma oltre a Maserati, chi si sta cimentando con questa categoria di veicoli?

Da MG a Wiesmann

Per ora un’alternativa alla GranCabrio potrebbe essere rappresentata dalla MG Cyberster. Ha due posti secchi e dimensioni più contenute, ma promette prestazioni da prima della classe. Soprattutto nella versione a trazione integrale che abbina un motore elettrico al posteriore (da 340 CV) a un’unità all’anteriore (204 CV) e che scatta da 0 a 100 in soli 3”2.

Wiesmann Project Thunderball EV

A scavare tra i listini si scopre poi la Wiesmann Project Thunderball EV, reinterpretazione moderna delle storiche spider del costruttore tedesco che, come da tradizione del brand, avrà una produzione per buona parte artigianale, una possibilità di personalizzazione quasi infinita e prestazioni da sportiva vera: 680 CV di potenza, 1.100 Nm di coppia e uno 0-100 in 2”9.

Cosa ci aspetta in futuro

Poi, guardandosi intorno, non si vede molto altro. Però, in futuro, le cose cambieranno. Prima di tutto per Tesla, che il concetto di spider elettrica l’ha letteralmente inventato con la prima Roasdster e che dovrebbe in tempi ragionevoli presentare quella nuova.

Poi, parlando di modelli che verranno, ci sono voci che danno per confermate alcune storiche spider che potrebbero evolvere o rinascere come modelli elettrici. Su tutte, alcune vetture nipponiche dalla grande tradizione come Maxda MX-5 e Honda S-2000. Forse anche Honda NSX. Insomma, se per ora per la maggior parte delle Case i piani sull’elettrico sembrano prediligere altre categorie, in futuro le spider elettriche potrebbero scendere in strada con tutto il loro fascino.