La prima auto di Xiaomi sta iniziando la sua carriera alla grande. Il colosso cinese ha già ricevuto 100.000 ordini e la SU7 è tra le novità più popolari del Salone di Pechino 2024, in programma dal 25 aprile al 4 maggio.

Questa berlina dalle linee molto filanti è "l'arma" con cui il colosso dell’elettronica mira ad affermarsi come uno dei principali produttori di auto al mondo e, a giudicare dall'accoglienza al Salone, promette di dare filo da torcere alle concorrenti.

Fino a 800 km di autonomia

Per descrivere questa nuova berlina a zero emissioni partiamo prima di tutto dalla meccanica. La Xiaomi SU7, infatti è realizzata su una piattaforma con architettura a 800 Volt e può montare due pacchi batterie diversi: uno più piccolo, dalla capacità non ancora specificata e dedicato alla versione RWD, e uno più grande, da 101 kWh dedicato alla versione più potente a trazione integrale.

Il secondo è fornito dal colosso CATL e, in base a quanto dichiarato dalla Casa stessa, può guadagnare 220 km di autonomia (ciclo CLTC) in 5 minuti di ricarica e 550 km di autonomia (ciclo CLTC) con una sosta di 15 minuti alla colonnina: dunque una potenza di ricarica piuttosto elevata.

In versione definitiva, sul mercato globale la Xiaomi SU7 sarà disponibile come anticipato in due versioni, una a trazione posteriore e una integrale. Quest'ultima sarà la variante più potente e sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi e di raggiungere i 265 km/h di velocità massima.

Xiaomi SU7 RWD Xiaomi SU7 AWD Batteria n.d. 101 kWh Autonomia 668 km (CLTC) 800 km (CLTC) Potenza max 299 CV 673 CV Coppia max 400 Nm 838 Nm 0-100 km/h 5"28 2"78 Velocità max 210 km/h 265 km/h

La Xiaomi SU7 vista dal vivo al Salone di Pechino 2024

Design d'autore

Come avevamo anticipato in un approfondimento dedicato, i designer che hanno lavorato all'aspetto esterno e interno di questa nuova berlina cinese sono tutti nomi rinomati dell'industria automobilista europea.

XIaomi SU7

Proprio per questo le linee esterne della SU7 ricordano da lontano alcune auto e concept car tedesche già note, così come gli interni, che sono spaziosi e ricchi di accessori tecnologici per semplificare la vita di tutti i giorni. Non è ancora chiaro quando arriverà in Europa, continuate a seguirci per restare informati.