L’auto elettrica di Xiaomi ha raggiunto i primi clienti. Quando se iniziò a parlare, nel 2019, sembrava un progetto quasi fantascientifico: un colosso dell’elettronica che si cimentava con la mobilità a zero emissioni non si era mai visto (o quasi).

Invece, dalla mattina del 3 aprile 2024, qualcuno sta guidando la SU7: berlina elettrica che è stata già ordinata da 40.000 persone.

La produzione è con BAIC

A dire il vero, le caparre versate hanno superato quota 100.000, ma di questi, al momento, 40.000 hanno confermato l’acquisto e sono ufficialmente in attesa di ricevere il loro esemplare.

La Xiaomi SU7, prima auto in commercio del colosso cinese dell'elettronica

I primi clienti l’hanno ricevuto direttamente da Lei Jun in persona, ceo e fondatore di Xiaomi e forte sostenitore della creazione della Xiaomi Auto, divisione automobilistica che è stata fondata nel settembre del 2021 proprio per dare forma alle volontà di Jun di produrre auto oltre che telefonini, computer portatili, televisioni, auricolari e altri dispositivi elettronici.

Le SU7 consegnate ai primi acquirenti fanno parte di un primo lotto di 5.000 vetture che stanno uscendo dalle linee di produzione della fabbrica di proprietà di BAIC che si trova a Pechino e che Xiaomi usa grazie all’accordo con il costruttore statale. Lì, all’interno dello stabilimento, si è tenuta la cerimonia di consegna.

Così Xiaomi vuole conquistare il mondo

Per ora tutte le SU7 consegnate sono in allestimento Founders Edition e, tra le altre cose, offrono interni in pelle Nappa, impianto audio hi-fi con 25 altoparlanti e un piccolo frigorifero per auto. Jun, che ha consegnato le prime 10 vetture ha affermato: “Da oggi siamo ufficialmente una Casa automobilistica”.

Al momento, la Xiaomi SU7 può essere acquistata solo in Cina, presso una rete di 59 concessionarie presenti in 29 città sparse in tutto il Paese. L’auto è solo il primo di una serie di modelli con i quali Xiaomi punta a diventare uno dei primi 5 costruttori di auto al mondo entro i prossimi 20 anni.

Intanto, la Xiaomi SU7, lunga 4,99 metri, larga 1,96 e alta 1,46, con passo di oltre 3 metri, è disponibile con due batterie, da 73,6 kWh e da 101 kWh. L’auto si distingue sia per la tanta potenza erogata (si va da 300 a 675 cavalli) e per la grande velocità di ricarica (si parla di 200 km in 5 minuti). L’autonomia, per alcuni modelli, si aggira intorno agli 800 km, almeno stando alle dichiarazioni della Casa.