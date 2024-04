Modena, Padova, Verona, Firenze, Roma e Milano. Il Tesla Cybertruck sbarca in Italia, in un tour che la Casa di Elon Musk chiama Cyber Odyssey. Saranno sei le tappe nella Penisola del pick-up elettrico, che viaggerà per l’Europa da questa settimana al 7 luglio: da Londra a Stoccolma, passando per Berlino, Madrid, Parigi e altre capitali del Vecchio Continente, compresa quella del nostro Paese, dove il Cybertruck esordirà al Motor Valley Fest fra il 3 e il 5 maggio.

Le tappe in Italia

Ad annunciare il tour è lo stesso Costruttore americano, con un post pubblicato su X dall’account Tesla Europe & Middle East e con le informazioni sul sito ufficiale. I curiosi potranno così avere “maggiori dettagli sulle specifiche, funzioni e caratteristiche di design” del veicolo.

Ricordiamo comunque che il Cybertruck non è ancora in vendita in Europa, sia perché Tesla è partita (ovviamente) con la commercializzazione in patria, sia perché le autorità del Vecchio Continente nutrono dubbi sulla sicurezza del veicolo.

Modena (Motor Valley Fest): 3-5 maggio

Padova: 6 maggio

Verona: 7 e 8 maggio

Firenze: 10-13 maggio

Roma: 14-19 maggio

Milano: 21-25 maggio

Per maggiori informazioni potete collegarvi al sito dedicato al tour europeo del Tesla Cybertruck.

Le specifiche

Riguardo alle specifiche, il pick-up elettrico vanta un’autonomia dichiarata fino a 547 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi (in base alle versioni), con una capacità di traino da 4.990 kg.

Alcune tappe della Cyber Odyssey

Definito “infrangibile” grazie a un vetro blindato che resiste “all’impatto di una palla da baseball a 112 km/h o alla grandine di classe 4”, il Tesla Cybertruck può contare anche su un esoscheletro in acciaio inossidabile ultraduro che “aiuta a ridurre le ammaccature, i danni e la corrosione a lungo termine”, anche se “le riparazioni sono semplici e veloci”.