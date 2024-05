Una nube di fumo si solleva dallo stabilimento Alpitronic a Bolzano e costringe gli abitanti a "tenere chiuse porte e finestre e spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione", come fa sapere la Protezione civile. L'amministrazione locale chiude invece lo spazio aereo sulla città.

Colpa di un incendio divampato nella mattina di oggi, 8 maggio 2024, in una zona dove sono in corso dei lavori di manutenzione. Il rogo si sarebbe poi allargato, senza comunque mettere a rischio l'attività del produttore di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Non ci sono morti o feriti.

La nota di Alpitronic