La berlina cinese Xiaomi SU7 è subito protagonista nella classifica delle vendite in patria ad aprile. Il primo modello del colosso hi-tech ha registrato oltre 7.000 immatricolazioni nello scorso mese, permettendo all'azienda di diventare già l'ottavo Costruttore d'auto elettriche nel Paese.

Una partenza col botto per la SU7, che sta puntando tutto su un rapporto prestazioni/prezzo praticamente inarrivabile per buona parte delle sue concorrenti.

Numeri da grande

Ad aprile, Xiaomi ha venduto precisamente 7.058 esemplari della SU7: niente male, se si considera che l'auto (il cui listino parte dall'equivalente di 25.000 euro) è stata presentata solo alla fine di marzo. Però, nonostante i numeri molto interessanti, le vendite sono leggermente sotto l'obiettivo del brand, che punta a superare le 100.000 consegne entro il 2024, a un ritmo di circa 11.600 unità al mese.

XIaomi SU7

Un target che metterebbe la Casa cinese in diretta rivalità con Volkswagen, che ad aprile ha venduto 13.108 vetture a batteria, spalmando questo dato sui vari modelli della famiglia ID.

Ci sarà comunque tempo per crescere per Xiaomi, anche se la concorrenza resta davvero altissima, a partire da NIO, Xpeng, Aion e Zeekr, anch'esse impegnate in una "guerra dei prezzi" per cercare di ravvivare un mercato EV in rallentamento in Cina rispetto agli anni passati.

Futuro roseo

Tra le rivali principali di Xiaomi c'è anche HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), un gruppo sostenuto da Huawei, che include i marchi Aito e Luxeed, i quali hanno totalizzato 20.819 unità nel mese di aprile.

Secondo alcuni analisti, nei prossimi anni il mercato sarà ancora più favorevole a Xiaomi. HSBC Qianhai prevede che le vendite del brand saliranno a 240.000 unità nel 2025 e 348.000 unità nel 2026.

Ricordiamo che la SU7 è costruita su una piattaforma con un'architettura a 800 volt ed è disponibile in due tagli di batteria, fino a 101 kWh.

Secondo quanto dichiarato dalla Casa, questa batteria può ricaricare 220 km di autonomia (nel ciclo cinese CLTC) in 5 minuti, per una percorrenza complessiva di 550 km. Due le versioni vendute in Cina: una a trazione posteriore e una integrale con doppio motore elettrico.

Quest'ultima scatta da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi e raggiunge una velocità massima di 265 km/h.