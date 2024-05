Prove di robotaxi in corso? Di certo c'è che Tesla studia la possibilità di produrre auto elettriche senza i classici specchietti laterali. È precisamente una Model 3 la vettura testata dalla Casa e che sta facendo notizia, perché dotata di telecamere posteriori sul parafango. L'avvistamento è avvenuto su un'autostrada a Palo Alto, in California, con targa del Texas.

L'ipotesi più probabile è che il costruttore americano valuti veramente l'utilizzo degli specchietti digitali, sviluppati per sostituire quelli tradizionali e che mostrano le immagini catturate dalle telecamere esterne sugli schermi nell'abitacolo, forse - in questo caso - per montarli sul futuro veicolo a guida autonoma.

Precedenti e futuro

Sarà presentato nel prossimo 8 agosto e testato in Cina, a Shanghai. Media locali parlano anche di una nuova alleanza con Baidu, il "Google locale" e campione di servizi per il trasporto senza conducente.

Tornando alla Model 3, dalle foto pubblicate su X si può poi notare che la telecamera sul bagagliaio è stata invece portata leggermente più in alto. Non sappiamo quale sia il risultato dello spostamento d'un paio di centimetri, ma gli ingegneri Tesla sanno sicuramente il fatto loro.

Elon Musk e soci non sono comunque i primi a sperimentare questa tecnologia. Anche Honda, Lexus e Audi hanno infatti testato auto mirrorless. E al ceo l'idea piaceva da tempo, perché già nel settembre del 2023 aveva anticipato sul suo social network che le future auto della Casa avrebbero abbandonato tutti i tradizionali specchietti retrovisori. Ora finalmente ci siamo?