Aumenta il numero delle auto elettriche sulle strade nel mondo e cresce il totale delle batterie vendute: a gennaio-aprile di quest’anno, il consumo globale di accumulatori per veicoli è salito del 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando le cifre si erano fermate a quota 177,6 GWh; in assoluto si parla di 216,2 gigawattora (GWh).

A dipingere il quadro è la società di ricerca sudcoreana Sne Research, che periodicamente pubblica i dati sul mercato delle batterie. Il risultato principale, però, è sempre lo stesso: in cima alla classifica dei produttori si piazza la cinese CATL.

Cina a due-terzi del mercato

Ammonta a 81,1 GWh il volume raggiunto dal produttore di Ningde, che così registra un +30% nel confronto con l’anno scorso (62,6 GWh) e conquista un market share del 37,7%. Il secondo posto va alla connazionale BYD, che avanza grazie agli accumulatori montati sulle sue auto elettriche economiche, come la compatta Seagull, proposta in patria a 69.800 yuan (per l’Italia ci si aspetta un prezzo di 12.000 euro).

Chiude il podio la sudcoreana LG Energy Solutions (LGES). A questo proposito, analizzando le nazionalità delle aziende in graduatoria emerge che la top 10 è occupata esclusivamente da aziende asiatiche e principalmente della Cina, che conquista il 63,9% del mercato, seguita da Corea del Sud (22,9%) e Giappone (4,7%), rappresentato dalla sola Panasonic. Il resto del mondo fa appena l’8,5%.