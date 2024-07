Fino a qualche anno fa si pensava che solo Volkswagen avrebbe potuto insidiare il ruolo di leader nelle vendite di auto elettriche detenuto da Tesla. Invece, dal 2022, è BYD che fa paura alla Casa americana. Il costruttore cinese, infatti, ha un tasso di crescita altissimo, più alto di quello di Tesla, e i due gruppi sono ora molto vicini.

In realtà, BYD aveva già superato Tesla nel quarto trimestre del 2023, ma Elon Musk e soci, facendo la somma di quanto venduto nell’intero anno, avevano mantenuto lo scettro. Cosa accadrà nel 2024? Cerchiamo di capirlo.

Una crescita diversa

Tesla ha vissuto un primo trimestre del 2024 fiacco, ma nel secondo, stando ai dati appena resi noti, ha recuperato terreno ed è tornata a crescere, addirittura superando le aspettative di Wall Steet. BYD, dal canto suo, ha fatto quasi uguale, ma è rimasta leggermente sotto.

Il render della nuova Tesla Model Y Juniper

Le vendite di auto elettriche nel periodo tra aprile e giugno arrivano a 443.956 per Tesla e 426.039 per BYD. Per quanto BYD debba ancora recuperare terreno, gli analisti credono che entro la fine dell’anno sarà proprio il brand cinese a conquistare il primo posto in classifica.

Guardando i dati di inizio anno, Tesla ha consegnato 813.739 unità, mentre BYD 726.153. Rispetto allo stesso periodo del 2023 la variazione è stata rispettivamente del -9% (l’anno scorso Tesla ha sfiorato le 890.000 vetture) e del +18% (BYD fece poco meno di 600.000).

Tesla : 813.739 auto vendute nei primi 6 mesi del 2024 ( -9% rispetto al 2023)

: 813.739 auto vendute nei primi 6 mesi del 2024 ( rispetto al 2023) BYD: 726.153 auto vendute nei primi 6 mesi del 2024 (+18% rispetto al 2023)

BYD Ocean M Concept: auto elettrica accessibile che sarà venduta anche in Europa

La Cina sempre più leader

Rispetto al Q1 di quest’anno la crescita è stata invece del 19% per la Casa americana e del 42% per quella cinese. Ed è proprio questo diverso tasso di espansione – alimentato dal fatto che BYD ha una gamma più articolata che si compone anche di modelli accessibili - che fa pensare a tanti analisti, compresi quelli di Counterpoint, che hanno appena rilasciato un report sull’argomento, che si assisterà al sorpasso.

Auto vendute

Q1 2024 Auto vendute

Q2 2024 Tasso di

crescita Tesla 369.783 443.956 +19% BYD 300.114 426.039 +42%

C’è un secondo motivo. La Cina (dove BYD è molto forte) resta il mercato trainante quando si parla di auto elettriche. Aiuterà tutti i brand cinesi a crescere, perché già quest’anno avrà vendite di BEV quattro volte superiori a quelle del Nord America. In futuro il Paese del Dragone conquisterà una quota di mercato del 50% (accadrà entro il 2027) e supererà Europa e Nord America sommate prima della fine del decennio. Bisogna però fare i conti coi dazi in Vecchio e Nuovo Continente.