La cinese CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) dà la sua parola: i suoi pacchi batterie Long-Service-Life per auto elettriche durano fino a 16 anni (o 2 milioni di chilometri): significa - facendo un esempio - che una vettura con autonomia di 484 km (300 miglia) vanterebbe circa 4.000 cicli di carica e scarica completi.

L'asserzione è protagonista di un video che, però, non rivela i dettagli alla base dei risultati dichiarati. Sul sito dell'azienda si legge poi che la garanzia delle batterie per veicoli elettrici è di 8 anni/800.000 km (circa 500.000 miglia). Si può quindi supporre che i 16 anni/2 milioni di chilometri siano in realtà un risultato solo potenziale, piuttosto che garantito.

I segreti delle batterie di CATL

Il produttore elenca comunque le tecnologie legate alla chimica che consentono di estendere in modo significativo la durata delle batterie agli ioni di litio.

La prima è la "tecnologia a basso consumo di litio", che stabilizza la superficie e la struttura dei materiali anodici. In più, per l'elettrodo del catodo è stata adattata una pellicola auto-passivante, che l'azienda chiama "tecnologia di rivestimento FIC".

C'è anche "un elettrolita bionico auto-riparatore", in grado di invertire parte del degrado nel film di elettrolita solido interfase (SEI). L'elettrolita ha anche vari strati, per aiutare a minimizzare il degrado.

Passando al pacco batterie, CATL ne ha anche migliorato la longevità con alcune soluzioni meccaniche. Secondo l'azienda, gli elettrodi interni si ispessiscono con l'uso, provocando un aumento delle sollecitazioni di rigonfiamento. Il produttore ha così sviluppato un sistema di gestione della forza di espansione flessibile per gestire in modo adattivo la forza di espansione delle celle e ridurre al minimo la pressione.

Ricordiamo che sono tanti i costruttori a rifornirsi da CATL, come Tesla, BYD, Hyundai, Toyota, Volkswagen e altri.