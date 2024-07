Da BYD agli altri, sono sempre più numerosi i produttori di batterie che adottano la formula delle celle prismatiche allungate “blade”. Dopo Geely, tocca a Svolt, che ha presentato celle prismatiche “short blade” con chimica al litio ferro fosfato che, secondo quanto dichiarato, sono in grado di passare dal 10% all’80% in 10 minuti e che hanno una durata di 3.500 cicli.

Ma le novità non si fermano qui. L’azienda di Changzhou, durante un evento organizzato per sfoggiare dei progressi ottenuti negli ultimi tempi, ha presentato anche altre due celle dalle caratteristiche interessanti.

Una batteria da un milione di chilometri

Ma torniamo un attimo indietro alla cella prismatica di cui sopra. Ha una densità energetica di 188 Wh/kg e può ricaricarsi con potenze fino a 250 kW. È prossima a entrare in produzione. I primi pezzi usciranno dalle linee a dicembre di quest’anno.

Svolt afferma che, su una vettura elettrica con una batteria da 60 kWh di capacità e con un consumo medio di 20 kWh/100 km, queste celle con chimica LFP potrebbero garantire oltre 1 milione di chilometri prima di perdere prestazioni in percentuali tali da non essere più adatte a essere utilizzate su un’auto.

InsideEVs

La ricarica in 5 minuti

Andiamo oltre. L’altra novità presentata da Svolt riguarda una cella, sempre di tipo “short blade” con chimica tradizionale nichel manganese cobalto a ricarica ultrarapida. Potrà passare dal 10% all’80% in soli 5 minuti. Questo perché potrebbe reggere potenze di ricarica fino a 600 kWh.

Avendo una densità energetica di 240 Wh/kg, inoltre, garantirebbe la possibilità di realizzare pacchi batterie con capacità molto elevate, anche di 120 kWh. Montate su auto moderne ed efficienti potrebbero garantire anche 1.000 km di autonomia tra una ricarica e l’altra.

InsideEVs

800 volt per le plug-in

L’ultima novità presentata da Svolt è la batteria “800 Volt 4C PHEV Dragon Armor”. Come si intuisce dal nome, è una batteria per veicoli ibridi plug-in compatibile con architetture a 800 volt.

Ha anch’essa forma allungata “short blade”, chimica NMC e densità di 250 Wh/kg. Consentirà a un veicolo PHEV di percorrere fino a 300 km in modalità esclusivamente elettrica. Un enorme passo in avanti se si pensa che oggi i 100 km a zero emissioni sono un traguardo che pochi possono raggiungere. Entrerà in produzione a metà 2025.