Il numero di punti di ricarica in Italia, al 30 giugno 2024, ha raggiunto quota 56.992 unità. A riportarlo è Motus-E, l'associazione che monitora costantemente la situazione delle nuove e vecchie installazioni e che pubblica periodicamente i risultati delle proprie osservazioni.

Le potenze

In base a quanto riportato dall'associazione, il numero di punti di ricarica negli ultimi 12 mesi è cresciuto di 11.782 unità e di 6.314 unità nei primi 6 mesi del 2024.

Parlando come sempre delle potenze, sono 46.554 le colonnine che oggi funzionano in corrente alternata (AC, fino a 49 kW), mentre le restanti 10.433 colonnine operano in corrente continua (DC, da 50 kW in su).

Più precisamente, delle nuove 11.782 installazioni effettuate nell'ultimo anno, il 45% è stato di tipo veloce o ultra-veloce, un valore che include anche i nuovi stalli attivati presso le aree di servizio autostradali, che oggi sono un totale di 963 unità.

L’infrastruttura di ricarica in Italia al 30 giugno 2024

Le Regioni e province migliori

Continuando come sempre con la distribuzione geografica, circa il 58% delle infrastrutture si trova nel Nord Italia, il 20% nel Centro e il 22% nel Sud e nelle Isole, valori simili a quelli dell'ultimo report con un solo punto percentuale in più per quanto riguarda le Regioni centrali del Paese.

E guardando proprio alle singole Regioni, capofila della lista è sempre la Lombardia che vanta da sola 10.902 punti di ricarica. Seguono, poi, il Piemonte (5.775), il Lazio (5.641), il Veneto (5.508) e l'Emilia-Romagna (4.720).

Lombardia (10.902) Piemonte (5.775) Lazio (5.641) Veneto (5.508) Emilia-Romagna (4.720)

Riguardo alle province, invece, la situazione continua a vedere Roma al primo posto (4.451), seguita da Milano (3.618), Napoli (2.839 punti), Torino (2.641) e Brescia (1.681 punti).

Roma (4.451) Milano (3.618) Napoli (2.839) Torino (2.641) Brescia (1.681)

Auto elettrica in carica

Cresce ancora l'autostrada

Numeri positivi sono stati segnati, soprattutto, dalle installazioni nelle aree di servizio della rete autostradale italiana, dove al 30 giugno 2024 gli stalli per auto elettriche sono 963, di cui l’85% di tipo veloce in corrente continua con il 62% con potenza superiore ai 150 kW.

Colonnine di ricarica Free To X in autostrada

Fabio Pressi, Presidente di Motus-E, ha commentato: