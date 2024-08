Elon Musk cancella i piani per una Tesla Model S ancora più esagerata della Plaid. Niente da fare, quindi, per la tanto chiacchierata Plus, che non andrà ad arricchire la gamma della Casa americana.

Come affermato dallo stesso proprietario di Tesla, quel "vuoto" lasciato dalla Plus verrà colmato dalla Roadster che arriverà (finalmente) nel 2025.

Più potente del concept originale

Della Model S Plaid Plus se n'è parlato per tanto tempo tra gli appassionati, anche se il brand ha sempre mantenuto un forte riserbo al riguardo. Di recente, il modello è tornato al centro di una discussione su X, con Elon Musk che ha tolto ogni dubbio riguardo alle priorità del marchio.

Non ci sarà un altro modello al di sopra della Plaid, ma la Roadster sarà capace di accontentare anche i clienti più esigenti in termini di prestazioni.

Sulla carta, la seconda generazione della Roadster metterà a disposizione prestazioni paragonabili a quelle della Rimac Nevera a una frazione del prezzo. Addirittura, Elon Musk afferma che sarà ancora più veloce di quanto annunciato inizialmente, offrendo un'accelerazione "strabiliante" dopo che Tesla ha "aumentato radicalmente gli obiettivi di progettazione" della nuova auto sportiva.

A tal proposito, ricordiamo che inizialmente Tesla aveva dichiarato come la Roadster sarebbe stata in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 1 secondo e di raggiungere una velocità massima di oltre 400 km/h.

Il lancio si avvicina

Dopo anni di attesa e di ritardi, il numero uno di Tesla ha dichiarato che vedremo la Roadster finita nel 2025, quando entrerà in produzione in un numero limitato (e non specificato) di esemplari. Se Tesla rispetterà quest'ultima scadenza, saranno passati otto anni da quando il concept iniziale è stato mostrato al pubblico.

Tesla Roadster

Una volta sul mercato, vedremo se la Roadster saprà resistere a una concorrenza sempre più agguerrita. Dal lancio della Model S Plaid, infatti, si sono aggiunte tante hypercar a batteria. Oltre alla già citata Nevera, possiamo contare (tra le altre) la Lucid Air Sapphire, la Porsche Taycan Turbo GT e la Xiaomi SU7.