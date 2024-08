L’estate è cominciata e le vacanze di agosto sono alle porte. Come quasi tutti gli anni, tanti automobilisti studiano perciò la prossima meta, facendo anche un po’ di conti per capire quanto spendere e come risparmiare durante le ferie.

Con questo articolo proviamo quindi a semplificare la vita di chi guida un’auto elettrica, riportando una panoramica dei prezzi di ricarica e facendo un esempio dei costi da sostenere per un viaggio in autostrada molto lungo: quello Milano-Napoli (Mi-Na), tratta che si estende lungo la A1 per circa 773 km (dati di Google Maps). Spoiler: si va da 177 a 292 euro.

Auto e tariffe

Le vetture considerate in questo esercizio di fantasia sono la Tesla Model Y e la Fiat 500e, due delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2023. Si tratta di un Suv e una citycar che in autostrada consumano 22 kWh/100 km e 23,3 kWh/100 km, come rilevato nelle prove in condizioni reali di Motor1. Per un itinerario da 773 km consumerebbero 170 e 180 kWh; numeri che vanno raddoppiati contando anche il ritorno.

Consumi reali

Tesla Model Y Fiat 500e

L’ultimo dato da ricordare riguarda i costi di ricarica, pari alle medie di 0,52 €/kWh e 0,81 €/kWh, calcolate considerando i prezzi offerti dai vari operatori per – da un lato – gli abbonamenti con più kilowattora (compatibili con un itinerario così impegnativo) e – dall’altro – il pay-per-use (su colonnine da almeno 100 kW).

Quella dell’abbonamento rimane comunque la scelta più ragionevole per un qualsiasi automobilista in elettrico, visto che l’alternativa delle tariffe a consumo comporterebbe una spesa ben più ampia, soprattutto lungo la grande viabilità, dove ha senso ricaricare solo ad alta potenza presso gli Hpc (High power charger), offerti sull’A1 da Free To X.

InsideEVs Ricarica con Hpc in una stazione di Free To X InsideEVs Viaggio in autostrada

Il consiglio è quello di verificare i pacchetti a voi più congeniali consultando il nostro approfondimento. Altri due suggerimenti riguardano la prima ricarica, da fare a casa se avete una wallbox, e di partire ovviamente col pieno alle batterie.

Molto meglio abbonarsi

Ecco quindi i risultati. Mettendosi al volante di una Tesla Model Y, un’automobilista spenderebbe 88,4 euro con abbonamento e 137,7 euro in pay-per-use nella sola andata (176,8 e 275,4 euro col ritorno), anche se si tratta di stime che non contano l’eventuale ricarica a casa prima della partenza e gli altri spostamenti in auto durante la vacanza, con consumi presumibilmente inferiori.

Stesse considerazioni valgono per la Fiat 500e, a bordo della quale si sborserebbero 93,6 e 145,8 euro (187,2 e 291,6 euro contando A/R).