Presto potrebbero arrivare nuove Ford elettriche economiche. In base a quanto riportato dai nostri colleghi di InsideEVs US, infatti, l'azienda starebbe progettando in questo periodo una nuova piattaforma per auto di piccole dimensioni con batterie dalla capacità più piccola delle attuali.

Le prime informazioni a riguardo sarebbero emerse durante la conferenza sugli utili del primo semestre del 2024, tenuta dal CEO Jim Farley. Ecco dunque tutto quello che sappiamo.

Già al lavoro

Le prime informazioni secondo cui Ford starebbe già lavorando a questa nuova piattaforma per auto elettriche economiche sono state rilasciate direttamente dalla Casa nel mese di febbraio.

All'epoca, infatti, Ford aveva spiegato di avere già un piccolo team al lavoro su questo nuovo progetto, che sarà alla base di almeno due veicoli elettrici a basso costo: probabilmente un piccolo pick-up e un crossover compatto.

Il team è stato costituito nel 2021 e comprende un gruppo di talenti provenienti da marchi di auto elettriche di successo come Tesla, Rivian e Lucid.

InsideEVs Il nuovo Ford Explorer EV europeo utilizza la piattaforma elettrica MEB di Volkswagen, qui raffigurata. Ma la nuova piattaforma EV di Ford dovrebbe essere più piccola, più semplice e meno costosa da realizzare.

Cosa sappiamo del programma

A differenza delle auto a zero emissioni prodotte fino a oggi da Ford, sappiamo che l'azienda per questa nuova generazione non intenderà puntare su grandi batterie. Per il CEO Jim Farley, infatti, il futuro dei veicoli elettrici dell'Ovale Blu sarà basato sui volumi e sui costi contenuti e uno dei modi per mantenere bassi i prezzi sarà quello di limitare le dimensioni degli accumulatori.

Una scelta, quest'ultima, motivata anche dal dimensionamento stesso della piattaforma: piccola e progettata, a differenza di quanto fatto con Mustang Mach-E e F-150 Lightning, completamente da zero.

La produzione di Ford Explorer a Colonia, in Germania

Che aspetto avrà la prima auto elettrica economica di Ford

Le maggior incertezze di questo progetto, al momento, arrivano dal design, ancora ignoto. La nuova gamma di auto elettriche economiche di Ford, infatti, potrebbe sia avere uno stile simile a quello della Mustang Mach-E, sia avere forme vicine a quelle della Capri o dell'Explorer: non è ancora chiaro.

InsideEVs Ford Crossover compatto EV fronte 2

Quello che è già certo, però, è che le auto costruite su questa nuova base avranno stili di carrozzeria diversi in base a quello per cui saranno progettate. Tra queste, non dovrebbe mancare un piccolo crossover e un pick-up di ridotte dimensioni, quest'ultimo simile forse al compatto Maverick non in vendita in Europa.

InsideEVs Ford Compact Truck EV posteriore 2

Prestazioni, ricarica e autonomia

Ford ha rilasciato poche informazioni anche sugli obiettivi di autonomia delle sue nuove auto elettriche a basso costo, ribadendo però, ancora una volta, che nessuna di esse avrà accumulatori di enormi dimensioni.

A livello di ricarica, poi, tutte, probabilmente, potranno essere rifornite negli Stati Uniti tramite porta NACS integrata e nel resto del mondo tramite presa di Tipo 2 o CCS.

InsideEVs Ford Crossover compatto EV posteriore 2

Quando saranno in vendita

Riguardo l'arrivo sul mercato di questa nuova piattaforma, la Casa non ha fornito una data esatta di messa in vendita delle nuove auto che ne deriveranno, tuttavia, sempre secondo i nostri colleghi di InsideEVs US che hanno avuto modo di parlare con fonti vicine all'azienda, il primo modello sarà probabilmente messo in vendita entro la seconda metà del 2026.

A tal proposito infatti Jim Farley aveva dichiarato, nel corso della conferenza stampa sugli utili del secondo trimestre del 2024, che il prezzo di partenza delle auto più economiche che ne deriveranno sarà inferiore a 30.000 dollari (circa 27.500 euro al cambio attuale). Per saperne di più non resta che attendere.