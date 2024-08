Il nuovo Guinness World Record per la più lunga percorrenza con una singola ricarica per un'auto elettrica è di una Ford Mustang Mach-E.

L'auto, in versione Extended Range RWD ed equipaggiata con gomme ad alta efficienza, è stata guidata da un team di esperti per 915 km, battendo di fatto il precedente record stabilito da Zeekr, che aveva percorso 908 km in Cina.

Una dura prova

Il record è stato realizzato in Gran Bretagna dalla società di gestione flotte Webfleet, di proprietà del leader degli pneumatici Bridgestone, con la porta di ricarica sigillata per evitare manomissioni come di consueto in questi casi.

La Ford Mustang Mach-E, una Extended Range RWD con cerchi da 18 pollici e batteria da 98,8 kWh di capacità, è partita da Norwich (città situata nella parte est dell'Inghilterra) poco dopo la mezzanotte, impiegando 24 ore per completare un anello che attraversava tutto il Regno Unito settentrionale.

Guidata da piloti esperti su tratte studiate per simulare il più possibile condizioni di guida reale, come si legge dal comunicato divulgato da produttore di pneumatici, la Mach-E ha percorso strade cittadine, autostrade e strade di campagna, superando agevolmente la sua autonomia WLTP di 610 km e mantenendo un consumo medio particolarmente basso di 9,94 kWh/100 km.

Una volta arrivata allo 0% di autonomia residua, è riuscita comunque a percorrere altri 34 km.

Il Guinness World Record

Beverley Wise, direttore regionale di Webfleet UKI per Bridgestone Mobility Solutions, ha commentato:

"Questo record è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione di tutti coloro che sono stati coinvolti in questo sforzo. Rappresenta una pietra miliare significativa nell'elettrificazione del trasporto su strada e dimostra il potenziale dei veicoli elettrici quando supportati dagli pneumatici Bridgestone e dalla tecnologia avanzata di gestione della flotta". "È incredibile vedere fino a che punto siamo arrivati con la tecnologia e l'efficienza dei veicoli elettrici. Speriamo che questo ispiri più persone a prendere in considerazione i veicoli elettrici per i loro viaggi quotidiani”.

Il video del record