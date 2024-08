Scoppiato nell'ultimo, caldo fine settimana di agosto, un incendio nel parcheggio della fabbrica di auto elettriche Rivian a Normal, nell'Illinois, ha danneggiato oltre 50 modelli R1S e R1T della Casa in attesa di spedizione.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto l'avviso sabato sera, poco prima delle 21.45 (ora locale), e spento le fiamme dopo più di 2 ore, alla mezzanotte di domenica. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le dimensioni del rogo sembrano essere state importanti.

Il video

A mostrarle sono le foto e i video che riprendono l'episodio e sono stati poi pubblicati su vari social network. Ben 57 i veicoli finiti in fiamme, accanto precisamente ai binari del treno industriale.

I veicoli Rivian danneggiati dall'incendio nel parcheggio della fabbrica

Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma un portavoce del Normal Fire Department (NFD) ha dichiarato che i VdF hanno aperto un'indagine per venirne a capo. Aggiorneremo perciò l'articolo appena i colleghi americani di InsideEVs US avranno ricevuto più informazioni dalle autorità.

Il precedente

Nello scorso mese, tre furgoni elettrici Rivian per le consegne di Amazon (EDV) si sono incendiati presso il centro di approvvigionamento dell'azienda di e-commerce a Houston, in Texas. Secondo la Casa, l'incendio non era collegato alla batteria ad alta tensione.

Ricordiamo poi che gli studi hanno dimostrato che, contrariamente a quanto si crede, gli incendi dei veicoli elettrici sono molto meno probabili di quelli dei veicoli a combustione, anche se sono più pericolosi e difficili da spegnere, soprattutto quando i pompieri non hanno gli strumenti specifici in dotazione.

C'è anche il rischio che un incendio di veicoli elettrici si inneschi nuovamente dopo essere stato domato: ecco perché i Vigili del Fuoco rimangono spesso sul luogo di un incendio per qualche ora.