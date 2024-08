Nell'ultimo mese, ha fatto il giro del mondo la notizia di tre auto elettriche che hanno preso fuoco in Corea del Sud, scatenando speculazioni e preoccupazioni.

Protagoniste - loro malgrado - degli incendi sono una Mercedes EQE, una Kia EV6 e una Tesla Model X. La prima è andata in fiamme in un parcheggio sotterraneo a 30 km da Seul, col danneggiamento di altre 140 vetture e il ricovero in ospedale di 23 persone per inalazione di fumo.

La seconda è andata a fuoco durante la ricarica per un probabile difetto alle batterie, che ha richiesto 1 ora e mezza di lavoro ai vigili del fuoco. Infine la terza è finita in fiamme mentre era parcheggiata.

Eppure gli incendi di veicoli elettrici non sono comuni: nonostante infatti i 544.000 in circolazione nel 2023, solo 157 sono andati a fuoco fra il 2019 e il 2023, contro i 10.950 casi su 12,3 milioni di auto a benzina.

Significa che una vettura a benzina ha tre volte più probabilità di essere coinvolta in un incendio rispetto a un'auto elettrica. Allora Perché questo panico?

Semplice: gli incendi delle batterie sono più difficile da spegnere. Possono servire migliaia di litri d'acqua e tante ore per domare le fiamme. Addirittura alcuni veicoli elettrici vengono poi immersi in acqua a lungo per evitare che l'incendio si inneschi nuovamente. Lo spiegano anche i pompieri americani su Reddit:

"Non ho mai affrontato un incendio di un'auto a benzina che non potessi spegnere con 250-500 galloni (950-1.900 litri) d'acqua in meno di 5 minuti, più un po' di monitoraggio e di pulizia. I veicoli elettrici presentano una serie di sfide aggiuntive, ad esempio possono sembrare spenti e riaccendersi da ore a giorni dopo. Questo non accade con i veicoli termici. Tutto ciò che può bruciare mentre è completamente immerso nell'acqua mi terrorizza".

In Corea sono quindi aumentati gli annunci di automobilisti che vendono le loro auto elettriche. Secondo le notizie locali, il mercato coreano dell'usato ha registrato un incremento del 184% dopo i primi due incendi.

Anche il prezzo medio di vendita dei veicoli elettrici usati sta scendendo rapidamente. Encar, una piattaforma locale di auto usate, riferisce che i modelli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6 usati sono scesi dell'1,97% rispetto a luglio, mentre le Tesla Model 3 e Model Y sono scese del 3,36%: "Un calo dei prezzi superiore alla media per i veicoli usati importati".

I funzionari sudcoreani si sono riuniti nella scorsa settimana per discutere una risposta d'emergenza ai recenti incendi di veicoli elettrici e placare le preoccupazioni dell'opinione pubblica. Di conseguenza, hanno esortato le Case a rivelare i fornitori delle celle delle batterie per contribuire a infondere fiducia nel pubblico.

In Corea, Mercedes ha rivelato che le sue celle sono fornite da LG Energy Solution (LGES), CATL, SK e Farasis Energy. Hyundai, Kia e Genesis utilizzano celle fornite da LGES, SK e CATL. Tesla afferma che i suoi veicoli utilizzano celle di LGES, Panasonic e CATL. Mentre si sostiene che la Mercedes che ha preso fuoco era dotata di celle probabilmente fornite da Farasis, non è chiaro quali celle siano state utilizzate nella Kia e nella Tesla bruciate.

Con una mossa controversa, i funzionari hanno anche pianificato l'introduzione di un limite di carica massima obbligatorio per i veicoli. Le direttive del governo metropolitano di Seul limiteranno lo stato di carica di un veicolo al 90% per entrare in un parcheggio sotterraneo. Allo stesso modo, i veicoli elettrici che utilizzano caricatori veloci DC potranno caricarsi solo all'80%.

Sia i proprietari di veicoli elettrici locali che gli esperti non sono convinti che queste contromisure saranno utili.

"L'eccessiva ricarica non è il fattore determinante di un incendio", ha dichiarato Yoon Won-Sub, professore all'Università Sungkyunkwan di che insegna scienze dell'energia e dirige un centro di ricerca sulle batterie gestito congiuntamente da Samsung SDI. "I veicoli elettrici, fin dall'inizio, sono progettati per non raggiungere mai la carica completa, anche se il cruscotto indica che sono al 100%. È un'argomentazione non provata che le batterie comportino un rischio di incendio più elevato quando sono completamente cariche".

Nel frattempo, le Case si stanno dando da fare per riconquistare la fiducia del pubblico, un aspetto essenziale visto che le vendite di veicoli elettrici non stanno decollando come previsto. Mercedes, Hyundai, Kia e Genesis offrono ispezioni gratuite ai loro clienti per garantire che le batterie siano in condizioni operative sicure.