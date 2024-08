In un mondo delle batterie in cui tutti sono a caccia di tecnologie rivoluzionarie, a volte la mossa vincente può essere quella di proporre al mercato un oggetto tradizionale, ma dotato di caratteristiche migliorate. È secondo questa logica che Forge Battery ha realizzato una cella cilindrica di formato 21700 in grado di raggiungere una densità record per questo tipo di accumulatore: 300 Wh/kg.

Ora, l’azienda americana, sussidiaria del colosso Forge Nano, ha ufficialmente iniziato la vendita di questa sua batteria, la prima che ha uno sbocco commerciale. Si chiama Gen 1.1 Supercell 21700 ed è stata già spedita ad alcuni clienti e ad altre aziende con le quali la Forge Battery è in trattativa.

Un prodotto economico e versatile

L’azienda ha fatto sapere con un certo orgoglio di aver già ricevuto ordini per una quantità annua complessiva di 24 GWh e che il prodotto ha suscitato grande interesse sia per la densità energetica elevata, sia per le caratteristiche di durata, che lo rendono adatto per gli usi più disparati.

La Supercell 21700 durante i test in laboratorio

Tra i clienti, infatti, non ci sono solo Case automobilistiche, ma anche produttori di camion, di motociclette e altre aziende che operano nel settore aerospaziale e della difesa.

Il segreto sta nell’anodo

Le batterie Gen 1.1 Supercell 21700 hanno raggiunto la densità di 300 Wh/kg (la media, quando si parla di batterie agli ioni di litio, si attesta intorno ai 250 Wh/kg) grazie all’adozione di un anodo ad alto contenuto di silicio. Ma la maggior capacità di accumulare energia non è l’unica caratteristica degna di nota.

Le Supercell 21700, infatti, hanno anche un elettrolita particolare che, grazie all’uso di speciali additivi, riesce a sopportare cicli di carica e scarica a tensioni più elevate. Per questo motivo, per esempio, questa batteria si ricarica in soli 10 minuti. Ciliegina sulla torta: ha anche costi di produzione del 20% inferiori rispetto ad altre celle cilindriche con chimica tradizionale nichel manganese cobalto (NMC 811).