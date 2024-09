Anticipato nelle scorse settimane, il terzo modello di auto elettrica Lucid si mostra - finalmente - per la prima volta. Lo fa con una foto teaser che rivela un crossover di medie dimensioni, pensato per posizionarsi nelle fasce di mercato lasciate scoperte dalla berlina Air e dal SUV grande Gravity.

Il prezzo di partenza dovrebbe essere inferiore ai 50.000 dollari (circa 45.000 euro al cambio attuale), per consentire alla Casa di avvicinarsi al mercato di massa, ancora comunque lontano.

Le anticipazioni

Rispetto a Gravity, il nuovo crossover - dal nome sconosciuto - si presenta con un aspetto più sportivo e una silhouette più slanciata, che si spinge verso gli archi dei parafanghi posteriori. Nella parte anteriore, invece, il bordo del cofano smerlato racchiude visivamente la scritta "LUCID", che allontana la vettura dallo stile delle sorelle.

Stando alle dichiarazioni ufficiali, la nuova Lucid entrerà in produzione nel 2026. L'obiettivo è sfruttare i vantaggi in termini di efficienza e costi per offrire un SUV elettrico con la stessa autonomia dei suoi concorrenti, utilizzando però una batteria più piccola che ne riduca ulteriormente il prezzo.

Il SUV elettrico Lucid Gravity

Una gamma sempre più ricca

La Casa -ricordiamo - ha aggiunto Gravity alla sua gamma soltanto nello scorso novembre, rivelandolo come un grande SUV elettrico di lusso con prezzo di partenza inferiore a 80.000 dollari e un'autonomia fino a oltre 700 km con una sola ricarica nelle versioni più costose. Può raggiungere le 100 miglia orarie (160 km/h) in 3,5 secondi ed entrerà in produzione alla fine di quest'anno.