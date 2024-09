Da noi è offerta in un'unica versione elettrica, ma in Cina la BYD Han, berlina ammiraglia del marchio, ha una gamma più articolata che comprende versioni full electric e ibride plug-in ed è portabandiera delle innovazioni tecnologiche del costruttore.

E col Model Year 2025, appena svelato, il modello viene migliorato sia nell'offerta che nelle tecnologie, allargando la gamma a nove varianti, con quella esclusivamente a batteria che mantiene il prezzo locale di 179.800 yuan (quasi 23.000 euro).

Nuove batterie

La maggior parte delle novità riguarda tanto i modelli 100% elettrici quanto quelli ibridi, ma in prospettiva dell'aggiornamento anche sui mercati europei, il primo da sottolineare è l'ulteriore passo avanti delle versioni a batteria. In Italia, lo ricordiamo, è a listino una sola versione a due motori con potenza di 517 CV e 521 km di autonomia, che costa sui 71.000 euro.

In Cina, dove le varianti offerte sono più numerose, le autonomie sono salite e ora offrono da un minimo di 506 a un massimo di circa 700 km, calcolate però nel ciclo locale CLTC. Questo avviene grazie all'ultima evoluzione delle batterie Blade a 800 V, migliorate anche nella durata, nella conservazione dell'efficienza e, non ultima, nella sicurezza. La ricarica rapida porta la riserva all'80% in circa mezz'ora, il che significa oltre 500 km nel caso del modello con la batteria più capiente.

Per la cronaca, la versione ibrida plug-in con l'ultima generazione del sistema DM-i promette oltre 1.300 km di autonomia, sempre misurati nel ciclo di omologazione cinese CLTC.

Batteria BYD Blade

Più sicurezza attiva e non soltanto

Sulla Han 2025 è stato implementato il sistema DiPilot 300 con sistema sensoriale basato su LiDAR (radar laser a frequenze luminose ) e sistema Nvidia Orin-X per supportare i dispositivi di assistenza alla guida in autostrada e città. Le sospensioni sono migliorate grazie a una revisione soprattutto del retrotreno e dotate di sistema di smorzamento intelligente DiSus-C, che assicura migliori comfort e stabilità.

BYD Han, prova su strada

Cosa cambia dentro

Negli interni le novità vanno soprattutto nella direzione del comfort e delle tecnologie digitali: l'infotainment si aggiorna con un touchscreen da 15,6 pollici e risoluzione di 2.5 K, migliorando l'assistenza all'utente, i comandi vocali e la navigazione 3D.

I sedili anteriori possono essere dotati di funzione massaggio con attuatori in 10 punti e hanno nuove impostazioni personalizzabili coordinate con l'illuminazione ambientale. Aggiornato anche l'audio, con sistema Dynaudio a 12 altoparlanti ad alta qualità.