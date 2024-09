MG inizierà a equipaggiare i suoi modelli di auto elettriche con batterie allo stato solido entro i prossimi 12 mesi. La notizia - riportata da Autocar - arriva direttamente da un alto dirigente del gruppo SAIC presente al Salone di Chengdu.

È lì che Yu Jingmin, vicepresidente esecutivo delle operazioni nel settore dei veicoli passeggeri, ha rivelato che nuova tecnologia delle batterie allo stato solido sviluppata dall'azienda e destinata a essere condivisa con altri marchi SAIC sarà presto lanciata in un modello di MG.

Sorprendere la concorrenza

Non sappiamo ancora quale sarà precisamente la prima MG a montare questa tipologia di batterie, ma i vertici della Casa indicano che il suo debutto avverrà nel secondo trimestre nel 2025, mentre l'arrivo in concessionaria è previsto entro la fine dello stesso anno.

MG4 XPower

L'ambiziosa mossa anticipa di oltre 12 mesi i tempi precedentemente previsti dal marchio per l'introduzione delle batterie allo stato solido nei suoi modelli di produzione.

Inoltre, pone MG in anticipo rispetto a praticamente tutti i concorrenti nell'adozione programmata della tecnologia delle batterie allo stato solido nei modelli di serie.

Le prime ipotesi

Non sono ancora stati rivelati i dettagli, ma secondo le prime indicazioni avrà la stessa proporzione di massa liquida del 5% della batteria utilizzata da IM Motor, oltre ad avere un'architettura elettrica a 800 V: sarebbe quindi più corretto parlare di stato semi-solido, come fa Nio.

IM L6

Infatti, IM Motor - altro marchio cinese nell'orbita di SAIC - ha già presentato la sua nuova berlina L6 con batterie allo stato solido di prima generazione, sviluppate in collaborazione tra SAIC e lo specialista cinese delle batterie Jiangsu Qingtao.

L'accumulatore "Lightyear" di IM è in grado di offrire una densità energetica più che doppia rispetto alla batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) esistente (368 W per kg). Con una capacità di 133 kWh, fornisce alla berlina L6 un'autonomia dichiarata di 1.083 km nel ciclo cinese CLTC e la possibilità di ricaricare 400 km in 12 minuti.