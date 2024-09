Il Super Cruise a mani libere di General Motors ha debuttato sulla berlina Cadillac CT6: un'auto che in America è venduta a partire da 70.000 dollari. Quando Ford ha presentato la sua futura interfaccia software che vivrà in una nuova generazione di veicoli a benzina ed elettrici, lo ha fatto sulla Lincoln Nautilus, un'auto che costa parecchio più di 50.000 dollari. E Tesla ha scelto il Cybertruck da 90.000 dollari per mostrare la sua architettura a 800 volt e lo sterzo drive-by-wire.

L'idea è chiara. Le nuove tecnologie, quelle che possono davvero fare la differenza e accompagnare un brand verso il futuro, tendono a comparire prima sulle auto più costose ed essere adottate poi da quelle che possono permettersi le masse.

Kia sceglie di partire dal basso

Kia segue una strada diversa e sulla EV3, che avrà un prezzo di partenza inferiore ai 35.000 euro, farà debuttare una tecnologia che il Gruppo Hyundai Motor riserva di solito ai modelli di fascia alta.

Ci si riferisce al nuovo sistema i-Pedal 3.0. Si tratta di un'evoluzione della frenata rigenerativa regolabile presente sulle auto elettriche marchiate Hyundai, Kia e Genesis. Non solo ne risolve i problemi, ma aggiunge anche una tecnologia di assistenza alla guida autonoma che ridefinisce il funzionamento della guida con un solo pedale, il tutto in un'auto a batteria che si rivolge a tutti.

In occasione del lancio dell'EV3 a Seul - racconta il collega americano Patrick George - mi sono assicurato di mettere alla prova la nuova configurazione dell'i-Pedal. Ecco cosa ho imparato.

L'i-Pedal attuale

Nel caso in cui non abbiate familiarità con la guida attuale di una Kia o di una Hyundai elettrica, inizierò con il funzionamento dell'i-Pedal su questi modelli attuali.

Con la guida a un solo pedale, la maggior parte della velocità e della decelerazione dell'auto sono controllate rispettivamente premendo o sollevando il pedale dell'acceleratore. Si tratta di un aspetto unico della guida di una vettura elettrica (e di alcuni ibridi) che riduce al minimo l'uso del pedale del freno e massimizza l'efficienza recuperando una parte dell'energia cinetica che di solito si perde durante le fasi di frenata e di arresto. In genere, con la vera guida a un solo pedale, l'auto può arrestarsi completamente senza usare il pedale del freno.

Le Case hanno sviluppato diversi modi per approcciare questa funzione. Tesla permetteva di regolare il livello di rallentamento, ma ora non lo fa più, anche se attualmente consente di passare dalla frenata rigenerativa bassa a quella standard. Ford consente di attivarla e disattivarla. La Volkswagen ID.4 permette di regolare la frenata rigenerativa, ma non arriva alla guida one-pedal e Porsche non la offre affatto. Alcuni amano questa funzione, altri non la apprezzano. Capire se questa caratteristica si adatta alle necessità e ai gusti di un automobilista è una parte importante della decisione su quale elettrica acquistare.

Una frenata ampiamente regolabile

I veicoli elettrici del Gruppo Hyundai Motor offrono una delle opzioni più complete sul tema. Su auto come la mia Kia EV6, le palette al volante (praticamente identiche alle palette di cambio marcia di una vettura termica con cambio automatico) regolano il livello di intervento aumentando o diminuendo la frenata rigenerativa su diversi livelli, i-Pedal incluso.

Ma l'i-Pedal ha anche dei limiti. Si disinserisce ogni volta che si spegne l'auto. O anche quando si mette la retromarcia. Questo può spiazzare, soprattutto se si fa manovra per entrare in un parcheggio. Ora, con l'i-Pedal 3.0, le cose cambieranno.

Come funziona l'I-Pedal 3.0 sulla Kia EV3

Sulla EV3 è ancora possibile impostare l'assenza di frenata rigenerativa su 3 diversi livelli di potenza utilizzando le palette del cambio. Ma ora tutte le impostazioni offrono una vera e propria guida con un solo pedale, in cui l'auto può fermarsi da sola senza il pedale del freno.

Ora si trova l'impostazione desiderata con i paddle, quindi si tira quello di sinistra finché non si attiva. È anche possibile attivare e disattivare la retromarcia tramite il menu delle impostazioni del sistema. Inoltre, si ricorda di rimanere attivo quando si rientra in auto dopo averlo spento.

Kia spiega: "La frenata di livello 3, più consistente, è ideale per la guida in condizioni di traffico intenso con start-stop, dove i conducenti potrebbero aver bisogno di rallentare rapidamente l'auto. È stata ottimizzata con una calibrazione più lineare per ottenere risultati più fluidi. In un lungo viaggio in autostrada, gli automobilisti potrebbero preferire il livello 1 o addirittura il livello 0, che consente all'EV3 di scivolare quando si toglie l'acceleratore. Questi livelli di frenata rigenerativa garantiscono una decelerazione più confortevole".

Ora è possibile attivare l'i-Pedal anche quando la frenata rigenerativa è completamente disattivata. Kia ha dichiarato che questo "consente all'EV3 di decelerare completamente, pur mantenendo un tasso di decelerazione simile a quello del livello 1 anche quando si va piano". Nelle poche ore in cui abbiamo avuto a disposizione l'auto nel traffico intenso di Seul, c'era molto da provare, ma come con la mia EV6, sono riuscito a trovare alcune impostazioni che mi piacevano di più in diverse situazioni. La flessibilità è ancora presente, ma ora è maggiore.

In sinesi, l'i-Pedal 3.0 è un ottimo aggiornamento. Ma stupisce davvero quando lo si vede all'opera in sinergia con i sistemi di assistenza alla guida.

Il nuovo Smart Regenerative System 3.0

Sui modelli attuali, come la mia EV6, si tira la paletta destra per attivare una modalità "auto" che utilizza i dati del GPS e dei sensori per fornire quella che ritiene essere la frenata rigenerativa ottimale in base a condizioni come la pendenza della strada o il traffico davanti a noi. Il sistema si attiva allo stesso modo sull'EV3, ma ora è molto più intelligente.

Incorpora i dati di navigazione oltre ai sensori standard e al GPS per attivare quello che Kia chiama "un copilota digitale in grado di scansionare la strada davanti a sé", regolando l'accelerazione e il livello di frenata rigenerativa in base alle varie condizioni. Questo Smart Regenerative System 3.0 è ora in grado di portare l'auto a un arresto completo, mentre le versioni precedenti permettevano di scendere solo a circa 5 km/h. E se ci si avvicina a una curva della strada o se un'auto ci taglia la strada, l'EV3 dovrebbe usare la frenata rigenerativa per rallentare in modo efficiente.

È ottimo nel traffico, perché è in grado di farvi passare quasi automaticamente (anche se, ovviamente, dovete sempre sterzare) seguendo il veicolo che vi precede e rallentando o addirittura fermandosi con la frenata rigenerativa, se necessario. Durante il tragitto di 40 km tra Seul e il centro R&D di Kia a Namyang, ho usato a malapena il pedale dell'acceleratore. Ho mantenuto il sistema rigenerativo intelligente in modalità automatica, ho impostato la mia velocità di crociera e ho sterzato mentre l'EV3 modulava l'accelerazione in base alle condizioni.

Per farvi un'idea, pensate a un cruise control adattivo che regola la velocità modulando la frenata rigenerativa. Questa funzione può essere combinata con gli altri ADAS dell'EV3, come l'Highway Driving Assist e il Lane Keeping Assist. Non si tratta di un sistema completamente a mani libere come il Super Cruise di GM, ma il volante è capacitivo, quindi basta sfiorarlo per ricordare al computer dell'auto che si sta prestando attenzione alla guida: una bella comodità.

Un sistema ulteriormente migliorabile

Ha dei limiti? Come tutti i sistemi ADAS del momento, assolutamente sì. Ci sono state alcune volte in cui l'EV3 ha affrontato una curva o uno svincolo un po' più allegra di quanto volessi. Altre volte, se mi si parava un ostacolo davanti o un'auto mi tagliava la strada, l'ho sentita frenare un po' troppo tardi (non so se con la frenata rigenerativa o pinzando i dischi).

Ma il primo verdetto è che i-Pedal 3.0 è molto, molto buono. Non solo risolve tutti i problemi del passato legati alla frenata rigenerativa regolabile su queste auto, ma aggiunge anche la tecnologia ADAS in modo da rendere la guida in città e in autostrada molto più piacevole.

Questo è particolarmente utile in una città come Seul, dove il traffico autostradale può passare da "nullo" a "ingorgo" in un batter d'occhio. Con il più recente sistema di rigenerazione intelligente in modalità automatica, non sarete più frustrati da questi continui cambiamenti di accelerazione: la EV3 è lì per darvi supporto.

E ancora una volta, è davvero notevole che questo sistema debutti su tutte le versioni di un'auto che costerà meno di 35.000 euro e non su una nuova ammiraglia elettrica con listino a sei cifre. Nei prossimi anni arriveranno sul mercato molti nuovi veicoli elettrici a prezzi accessibili; sarà meglio che non lesinino sulla tecnologia, perché è con questa che dovranno confrontarsi.